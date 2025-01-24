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Вот что нужно съесть в 13:00, чтобы избавиться от усталости к концу дня

Что есть, чтобы избежать усталости и потери энергии (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы не чувствовать сильную усталость и упадок сил в теле после обеда, помогут полезные перекусы. Эксперт назвала продукты, которые стоит есть в 13:00 для лучшего самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

В частности, сбалансированный обед с нежирным белком, богатыми клетчаткой овощами и сложными углеводами закладывает основу для постоянной концентрации внимания. Добавление богатых питательными веществами перекусов между 13:00 и 14:00 дня избавляет от усталости.

Фрукты с ореховым маслом могут быть особенно хорошим выбором для снижения риска таких проблем со здоровьем, как болезни сердца, инсульт и рак.

 

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