Названо фрукт, який категорично не можна їсти при головному болі

Мігрень часто може заважати повноцінному життю через важкі пульсуючі болі. Лікар назвала продукт, який варто уникати при такому стані, адже він може лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler)) з посиланням на сайт The Mirror .

Симптоми мігрені

Зазвичай відчувається дуже сильний головний біль з однією важливою відмінністю. На відміну від типового головного болю, пульсуюче відчуття мігрені можна відчути лише на одній стороні голови.

Також безпосередньо перед мігренню можуть виникнути такі симптоми, такі як втома, тяга до їжі, спрага та перепади настрою.

Мігрень зазвичай триває від кількох годин до кількох днів. Невідомо, що конкретно викликає мігрень, але є певні тригери.

Люди, які регулярно страждають, повинні знати, що дієта може відігравати важливу роль у тому, як довго та часто може виникати мігрень. Є кілька продуктів, які варто обмежити при такому стані.

Який продукт лише погіршить стан

Одним з поширених продуктів, які можна знайти в багатьох домівках, є банани. Ці жовті фрукти можуть спровокувати мігрень у людей, які чутливі до тираміну - природної хімічної речовини, яка міститься у фруктах.

Тирамін має хімічну структуру, яку організм розщеплює за допомогою ферментів, які називаються моноаміноксидазою (МАО). Коли тіло не виробляє його достатньо і споживається їжа, багата тираміном, то це може призвести до головного болю.

Вміст тираміну збільшується в міру дозрівання бананів, особливо якщо вони перезрілі. Таким чином, люди повинні уникати звичайних фруктів - особливо якщо вони більше жовті, ніж зелені.

Більшість людей помічають, що мігрень повільно проходить із віком. Якщо вам важко, або ваша мігрень сильна, посилюється або триває довше, ніж зазвичай, зверніться до лікаря.

Як уникнути мігрені

З раціону слід виключити алкоголь, особливо газований, а також продукти, здатні спровокувати напад головного болю.

Ні в якому разі не можна економити на сні - спати слід стільки, щоб відчувати себе задовільно. Рекомендується спати в добре провітреній кімнаті. При труднощах із засинанням добре допомагає півгодинна прогулянка перед сном, теплий або гарячий душ.

Людям, схильним до мігрені, слід уникати місць з сильними звуковими або світловими подразниками - дискотек, барів з гучною музикою, оскільки вони можуть стати причиною нападів болю.

Також варто мінімізувати стресові ситуації і переживання, дотримуватись режиму робота - відпочинок, щоб уникнути перевтоми.