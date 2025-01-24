Ось що потрібно з'їсти о 13:00, щоб позбутися втоми до кінця дня

Щоб не відчувати сильну втому та занепад сил у тілі після обіду, допоможуть корисні перекуси. Експерт назвала продукти, які варто їсти о 13:00 для кращого самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисні перекуси

Важливо їсти збалансовану поживну їжу, яка надасть бадьорості на весь день.

Дієтолог Анна Свард пояснила, щоб уникнути сильної втоми о 15:00, варто заздалегідь підготуватись.

Зокрема, збалансований обід із нежирним білком, багатими клітковиною овочами та складними вуглеводами закладає основу для постійної концентрації уваги. Додавання багатих поживними речовинами перекусів між 13:00 і 14:00 дня позбавляє втоми.

"Не бійтеся перекушувати - сприймайте це як інструмент для продуктивності та гарного самопочуття. Закуски - це не просто спосіб приборкати голод, а це також можливість підживити мозок і тіло для максимальної продуктивності", - додала експерт.

Які продукти обирати

Найкраще для перекусів підійдуть фрукти з горіховим маслом. Також можна додати жменьку горіхів або насіння та білкові батончики

Фрукти з горіховим маслом можуть бути особливо гарним вибором для зниження ризику таких проблем зі здоров’ям, як хвороби серця, інсульт і рак.

Рекомендується з’їдати щонайменше 400 г фруктів і овочів. Одна порція фруктів або овочів дорівнює 80 г.

Що стосується горіхового масла, то білок і клітковина, які містяться в горіхах, можуть допомогти вам почуватися ситими та бадьорими. Більшість жирів у горіхах є ненасиченими, що може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові та інсулін.