Вот что нужно съесть в 13:00, чтобы избавиться от усталости к концу дня

Чтобы не чувствовать сильную усталость и упадок сил в теле после обеда, помогут полезные перекусы. Эксперт назвала продукты, которые стоит есть в 13:00 для лучшего самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезны перекусы

Важно есть сбалансированную питательную пищу, которая придаст бодрости на весь день.

Диетолог Анна Свард объяснила, чтобы избежать сильной усталости в 15:00, стоит заранее подготовиться.

В частности, сбалансированный обед с нежирным белком, богатыми клетчаткой овощами и сложными углеводами закладывает основу для постоянной концентрации внимания. Добавление богатых питательными веществами перекусов между 13:00 и 14:00 дня избавляет от усталости.

"Не бойтесь перекусывать - воспринимайте это как инструмент для продуктивности и хорошего самочувствия. Закуски - это не просто способ укротить голод, а это также возможность подпитать мозг и тело для максимальной производительности", - добавила эксперт.

Какие продукты выбирать

Лучше всего для перекусов подойдут фрукты с ореховым маслом. Также можно добавить горстку орехов или семян и белковые батончики

Фрукты с ореховым маслом могут быть особенно хорошим выбором для снижения риска таких проблем со здоровьем, как болезни сердца, инсульт и рак.

Рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей. Одна порция фруктов или овощей равна 80 г.

Что касается орехового масла, то белок и клетчатка, содержащиеся в орехах, могут помочь вам чувствовать себя сытыми и бодрыми. Большинство жиров в орехах являются ненасыщенными, что может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и инсулин.