Вот что нужно съесть в 13:00, чтобы избавиться от усталости к концу дня
Чтобы не чувствовать сильную усталость и упадок сил в теле после обеда, помогут полезные перекусы. Эксперт назвала продукты, которые стоит есть в 13:00 для лучшего самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезны перекусы
Важно есть сбалансированную питательную пищу, которая придаст бодрости на весь день.
Диетолог Анна Свард объяснила, чтобы избежать сильной усталости в 15:00, стоит заранее подготовиться.
В частности, сбалансированный обед с нежирным белком, богатыми клетчаткой овощами и сложными углеводами закладывает основу для постоянной концентрации внимания. Добавление богатых питательными веществами перекусов между 13:00 и 14:00 дня избавляет от усталости.
"Не бойтесь перекусывать - воспринимайте это как инструмент для продуктивности и хорошего самочувствия. Закуски - это не просто способ укротить голод, а это также возможность подпитать мозг и тело для максимальной производительности", - добавила эксперт.
Какие продукты выбирать
Лучше всего для перекусов подойдут фрукты с ореховым маслом. Также можно добавить горстку орехов или семян и белковые батончики
Фрукты с ореховым маслом могут быть особенно хорошим выбором для снижения риска таких проблем со здоровьем, как болезни сердца, инсульт и рак.
Рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей. Одна порция фруктов или овощей равна 80 г.
Что касается орехового масла, то белок и клетчатка, содержащиеся в орехах, могут помочь вам чувствовать себя сытыми и бодрыми. Большинство жиров в орехах являются ненасыщенными, что может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и инсулин.
Однако, важно обращать внимание на состав продуктов и есть ли в нем добавленные сахара.
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