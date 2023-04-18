Ось що насправді дратує котів: перевірте себе за цим списком

Гучна музика

Вуха котиків дуже чутливі, тому вони не переносять гучну музику та крики. Вони не просто їх дратують, а можуть викликати у кота стрес та тривогу.

Різкі зміни

Коти цінують постійність, рутину, звичний спосіб життя. А ось будь-які зміни – не дуже. Приїзд гостей на тривалий час, від'їзд когось із членів сім'ї, зміна розпорядку дня і навіть перестановка меблів – все це викликає у пухнастиків занепокоєння.

А поява нового члена сім'ї, переїзд в інший будинок та інші глобальні зміни – спричинять серйозний стрес. Якщо є така можливість – підготуйте свого домашнього улюбленця до змін наперед.

Парфуми з різким запахом

Носи котів такі ж чутливі, як і вуха, тому різкі та інтенсивні аромати викликають у них роздратування і навіть нудоту. А ще вони можуть спричинити порушення апетиту.

Це не означає, що власникам котів варто відмовитися від парфумів чи використання побутової хімії. Намагайтеся використовувати пахучі штуки подалі від котячого носа. А привчати котика до ваших нових духів можна поступово - капнути трохи на руку.

Переривання сну та ігри

Коти люблять грати, зокрема і з господарями. А ще вони дуже люблять спати й вважають за краще відпочивати рівно стільки, скільки їм хочеться. Якщо кота розбудити, щоби пограти, це може йому не сподобатися. А ще це може налякати.

Ігри з хвостом

Хвости у котів – не просто гарна частина тіла. Це прилад, який допомагає орієнтуватися у просторі, виражати емоції та балансувати.

Тому гру людей з хвостами котики не вітають. Це викликає у них роздратування і часом сприймається як загроза, від якої необхідно захищатися зубами та пазурами.

Обіймашки

Усі господарі котів люблять обіймати своїх улюбленців. Але більшості тварин це зовсім не подобається. Вони вважають, що краще самостійно ініціювати взаємодію з людиною і не терплять, коли їх примушують.

Дочекайтеся, поки ваш пухнастик сам прийде за порцією ласки та обіймами. Це зміцнить ваші стосунки з твариною.