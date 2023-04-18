Вот что на самом деле раздражает котов: проверьте себя по этому списку

Громкая музыка

Уши котиков очень чувствительные, поэтому они не переносят громкую музыку и крики. Они не просто их раздражают, а могут вызвать у кота стресс и тревогу.

Резкие изменения

Коты ценят постоянство, рутину, привычный образ жизни. А вот любые изменения - не очень. Приезд гостей на длительное время, отъезд кого-то из членов семьи, смена распорядка дня и даже перестановка мебели - все это вызывает у пушистиков беспокойство.

А появление нового члена семьи, переезд в другой дом и другие глобальные изменения - вызовут серьезный стресс. Если есть такая возможность - подготовьте своего домашнего любимца к переменам заранее.

Духи с резким запахом

Носы котов такие же чувствительные, как и уши, поэтому резкие и интенсивные ароматы вызывают у них раздражение и даже тошноту. А еще они могут привести к нарушению аппетита.

Это не значит, что владельцам котов стоит отказаться от духов или использования бытовой химии. Старайтесь использовать пахучие штуки подальше от кошачьего носа. А приучать котика к вашим новым духам можно постепенно - капнуть немного на руку.

Прерывание сна и игры

Коты любят играть, в том числе и с хозяевами. А еще они очень любят спать и предпочитают отдыхать ровно столько, сколько им хочется. Если кота разбудить, чтобы поиграть, это может ему не понравиться. А еще это может напугать.

Игры с хвостом

Хвосты у котов - не просто красивая часть тела. Это прибор, который помогает ориентироваться в пространстве, выражать эмоции и балансировать.

Поэтому игры людей с хвостами котики не приветствуют. Это вызывает у них раздражение и порой воспринимается как угроза, от которой нужно защищаться зубами и когтями.

Обнимашки

Все хозяева котов любят обнимать своих любимцев. Но большинству животных это совсем не нравится. Они считают, что лучше самостоятельно инициировать взаимодействие с человеком и не терпят, когда их к этому принуждают.

Дождитесь, пока ваш пушистик сам придет за порцией ласки и объятиями. Это укрепит ваши отношения с животным.