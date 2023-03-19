Ваш кіт любить гризти шнури? Ці способи допоможуть упоратися з проблемою

Власники котів нерідко стикаються із ситуацією, коли пухнастий улюбленець гризе шнури, дроти та зарядки. Окрім вимушених витрат на купівлю нових шнурів до гаджетів, це ще й небезпечно для кота – він може спробувати на зуб дріт, який видасть електричний розряд.

Зробіть захист

Закрийте від вашого улюбленця дроти, які йому хочеться пожувати. Якщо прибрати їх надійно немає можливості, то використовуйте спеціальну трубку для проводів – вони продаються у будівельних магазинах та коштують недорого.

На крайній випадок - беріть ізоленту і перемотуйте в кілька шарів. Це ускладнить доступ кота до дротів і зменшить бажання хуліганити.

Використовуйте відлякувач

Зараз на ринку повно різних спреїв із рідиною, яка викликає у котиків огиду. Нанесіть на дроти такий репелент і повторюйте процедуру хоча б раз на тиждень, поки у тварини не виробиться стійкий рефлекс, що заборонені шнури пахнуть погано.

Є й інший спосіб – дресирування. Вам знадобиться вода, зв'язка ключів або дзвіночок та багато вільного часу. Як тільки кіт наближається до проводів і починає їх гризти - бризкайте на нього водою або різко упустіть зв'язку ключів. Потрібно, щоб спрацював ефект несподіванки, і кіт злякався - води або голосного звуку. Декілька таких сеансів і рефлекс буде вироблено.

Вчіть кота командам

Звичайно ж, кіт – не собака. Але вони чітко розуміють команду. Коли кіт починає гризти провід, голосно скажіть "ні" і перенесіть його в інше місце, переключіть увагу на щось інше. Потім нагородіть кота смаколиком за виконання команди.

Слідкуйте за харчуванням

Зазвичай коти починають жувати неїстівні предмети, коли їм не вистачає в організмі якихось елементів. Переконайтеся, що тварина з харчуванням отримує всі необхідні вітаміни, мінерали та поживні властивості. Якщо потрібно – проконсультуйтеся з ветеринаром.

Забезпечте коту розваги

Багато котів гризуть дроти та шнури, коли їм нудно і не вистачає іграшок. Тому варто вигадати їм достатньо розваг - поставте кігтеточку з кулькою на мотузці, купіть спеціальні іграшки, м'ячики. А ще – створіть достатньо простору для ігор.