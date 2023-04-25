Ось що може статися з авто, якщо заправляти повний бак

Витік і пошкодження двигуна

Заливаючи паливний бак, можна перевантажити випарну систему в транспорті, а також збільшується ризик спровокувати небезпечний витік через надлишковий тиск у системі.

Так, у сучасних автомобілях передбачена особлива система, яка не дозволяє парам палива залишати бак і проникати в інші місця. Однак якщо заливати бензин чи дизель до краю, то рідина може виявитися замість бака - в інших місцях авто, що спричиняє всілякі несправності.

Варто враховувати, що переповнення бензобака здатне призвести до потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр, призначений для пари. Це, як наслідок, може вплинути на продуктивність автомобіля, може пошкодити двигун і як наслідок потрібно буде витрачатися на ремонт.

Ризик пожежі

Якщо дорожнє полотно - наче американські гірки, і доводиться їхати вибоїстою дорогою, в заповненій паливом під зав'язку машині воно може витікати з бака через пробку або вентиляційні клапани. Таким чином, дизель або бензин може потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи, що здатне призвести до займання.

Розігрів на сонці

У теплу пору року водіям також варто враховувати, що якщо залишити машину, заправлену під зав'язку, на тривалий час на сонці, паливо від нагрівання розширюватиметься і витікатиме з заливної горловини. В результаті істотно підвищується небезпека виникнення пожежі - наприклад, через недопалок.

Тяжче авто - більше витрати палива

Не слід також забувати про просту фізику - чим більше вантажу везе автомобіль, тим більше він витрачає палива відповідно. Так, резонно переглянути вміст багажників, прибравши звідти непотрібні предмети, без яких можна спокійно обійтися під час поїздок.