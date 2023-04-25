Вот что может случиться с авто, если заправлять полный бак

Утечка и повреждение двигателя

Заливая топливный бак, можно перегрузить испарительную систему в транспорте, а также увеличивается риск спровоцировать опасную утечку из-за избыточного давления в системе.

Так, в современных автомобилях предусмотрена особая система, которая не позволяет парам топлива покидать бак и проникать в другие места. Однако если заливать бензин или дизель по самые края, то жидкость может оказаться вместо бака - в других местах авто, что вызывает всяческие неисправности.

Стоит учитывать, что переполнение бензобака способно привести к попаданию сжиженного топлива в угольный фильтр, предназначенный для паров. Это, как следствие, может повлиять на производительность автомобиля, может повредить двигатель, и как следствие нужно будет тратиться на ремонт.

Риск пожара

Если дорожное полотно - словно американские горки, и приходится ехать по ухабистой дороге, в заполненной топливом под завязку машине оно может вытекать из бака через пробку или вентиляционные клапаны. Таким образом дизель или бензин может попасть на разогретые глушитель или элементы тормозной системы, что способно привести к воспламенению.

Разогрев на солнце

В теплое время года водителям также стоит учитывать, что если оставить машину, заправленную под завязку, на продолжительное время на солнце, топливо от нагрева станет расширяться и вытекать из заливной горловины. В результате существенно повышается опасность возникновения пожара - например, из-за брошенного окурка.

Тяжелее авто - больше траты топлива

Не следует также забывать о простой физике - чем больше груза везет автомобиль, тем больше он расходует топлива соответственно. Так, резонно пересмотреть содержимое багажников, убрав оттуда ненужные предметы, без которых можно спокойно обойтись во время поездок.