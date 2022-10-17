У якій каністрі потрібно зберігати бензин: це мають знати усі водії
Зберігати бензин у різних ємностях можна досить довго – близько року. Після закінчення цього терміну його варто утилізувати, тому що використовувати такий старий бензин вже небезпечно, і він втрачає частину своїх властивостей. Однак 12 місяців зберігати його можна сміливо, але лише у відповідних умовах.
Як правильно зберігати бензин та які каністри для цього підходять - читайте у матеріалі нижче.
У бензина високі вимоги до зберігання, тому потрібно правильно підібрати не тільки тару, але й місце, де ви зберігатимете свої "золоті" запаси.
Бензин не терпить сильні перепади температур, контакти з повітрям, тепло, прямі промені сонця та вологість.
Зберігати його потрібно лише у закритих та герметичних тарах. Найоптимальніший термін – 12 місяців. Після цього терміну якість бензину починає знижуватися.
Важливі умови зберігання бензину
- Температура не нижче -10 градусів та не вище +25 градусів
- Відсутність світла
- Тара з непрозорого матеріалу
- Герметичність
Для зберігання підійдуть : підвал, льох, гараж, темна комора
Не підійдуть для зберігання:
- Балкон
- Приміщення із продуктами харчування
- Господарські споруди поблизу лазні (сауни)
- Біля систем опалення та нагрівання води
- Тривале зберігання у багажнику
У якій каністрі можна зберігати
Пластикові каністри для тривалого зберігання не підходять. Такою тарою можна скористатися тільки в тому випадку, якщо вам потрібно перевезти бензин або зберігати його зовсім недовго. Пластик під час тривалого зберігання вступає у взаємодію з паливом та накопичує статичний заряд. А це дуже небезпечно.
Якщо у вас пластикова каністра гарної якості та абсолютно герметична – в ній можна зберігати бензин максимум до 3 місяців і при цьому уникати перепадів температур, а також нагрівання.
Категорично не підходять для зберігання й пластикові пляшки. Їх можна використовувати для перенесення чи транспортування, але понад тиждень у них пальне тримати не можна.
Металеві каністри підходять для бензину ідеально. Потрібно лише стежити, щоб така каністра була герметичною, не іржавіла, щільно закривалася. Не допускайте у таку каністру попадання вологи.
При довгостроковому зберіганні варто натягнути на кришку каністри плівку або гумову заглушку.
Що робити зі старим бензином
Стандартний період зберігання у належних умовах – 12 місяців. Фахівці рекомендують не зберігати бензин понад 6 місяців. І хоча паливо навіть за два роки повністю не зіпсується, заливати його в машину не рекомендується.
Властивості бензину при тривалому зберіганні можуть змінитися, може початися окислення. У більш сучасних машинах старий бензин може спричинити поломку.
Старий бензин можна утилізувати чи використати на інші потреби. Наприклад, такий бензин відмінно підійде для технічних інструментів – бензопили або газонокосарки.
До речі, раніше ми розповідали про те, що станеться із вашим авто, якщо залити в нього старий бензин.
А також розповідали, що буде з вашим автомобілем, якщо ним довго не користуватися.