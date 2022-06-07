Почему ездить с полупустым баком опасно для автомобиля: это важно знать

Многие водители не очень беспокоятся, когда на панели приборов появляется лампа низкого уровня топлива. Часто они считают, что могут спокойно ехать дальше, ведь топливо "все равно еще есть".

Однако, такая езда не совсем полезна для авто. Какие неприятные ситуации могут возникнуть - читайте ниже .

Что может случиться с машиной

В частности, наибольший вред "сухой" бак наносит топливному насосу, который можно просто сжечь. Все потому, что вместо того, чтобы всасывать топливо, насос всасывает воздух. В результате механизм перегревается, ведь он рассчитан на охлаждение топливом, а не горячим воздухом.

Отметим, если топливный насос кратковременно всасывает воздух, то с ним может ничего не случиться. Однако, он выйдет из строя, если бак будет регулярно "обсыхать". Способствует поломке также агрессивная манера вождения.

Кроме того, если двигатель будет работать на минимальном уровне топлива в баке, то в топливный насос попадет осадок и фильтр засорится.

Поэтому, если постоянно ездить с "сухим" баком, то проблемы с бензонасосом гарантированы.

Почему нельзя ездить с полупустым баком (freepik)

К тому же есть модели авто, в которых электроника предотвращает "осушение" бака, чтобы защитить от взлома элементы системы впрыска. В момент, когда уровень топлива приближается к нулю, двигатель может перейти в так называемый безопасный режим работы (загорится лампочка Check Engine). После дозаправки электроника вернет мотор в обычный режим работы.

Также в местах, где топливо не будет покрывать стенки бака, металлический резервуар подвержен коррозии. Из-за конденсата, который образуется на стенках в результате разницы температур, бак очень быстро начинает ржаветь, после чего через некоторое время может стать совершенно непригодным. Стоит знать, что чем больше топлива в баке, тем меньшей будет область для образования конденсата.

Чтобы этого не произошло, стоит заправляться чаще и желательно "до полного".