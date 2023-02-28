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Ось що допоможе швидко позбутися неприємного запаху в авто

Як позбутися неприємного запаху в салоні авто (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Неприємний запах в автомобілі приносить багато незручностей, як водієві, так і пасажирам. Для початку потрібно визначитися, чим пахне, а потім вже вирішувати проблему підручними засобами.

Про це пише SantePlus.

Як освіжили салон авто

Освіжити повітря в машині допоможуть звичайні пакетики з чаєм. Покладіть один або кілька сухих пакетів у бардачок. Зелений чай дасть ніжний запах, чорний - більш інтенсивний.

Натуральний автомобільний освіжувач

Щоб зробити економний засіб, який позбудеться неприємного запаху в авто, знадобиться звичайна скляна банка з металевою кришкою. Її необхідно наповнити такими складниками:

  • харчова сода;
  • ефірна олія;
  • картон.

Банку необхідно наповнити на дві третини харчовою содою, яка добре нейтралізує запахи. Далі додайте 20-30 крапель ефірної олії.

Після цього закрийте банку кришкою та енергійно струсіть її, щоб ефірна олія рівномірно розподілилася у соді.

Зніміть кришку, покладіть її на картон, обведіть і виріжте круг відповідного діаметру. Покладіть цей круг згори на банку і надійно закріпіть його за допомогою скотчу.

В кінці канцелярською кнопкою зробіть кілька отворів у картонній кришці.

Такий освіжувач краще встановлювати у підстаканнику автомобіля або під сидінням. Наповнення потрібно змінювати раз на місяць, адже сода вбиратиме ще й вологу з повітря, а олія випарується.

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