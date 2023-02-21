Доведеться ремонтувати: топ-5 помилок водіїв, які шкодять автомобілю

Багато водіїв здійснюють типові помилки, що призводить як до серйозних несправностей в автомобілі, так і до небезпечних дорожньо-транспортних пригод. Тому важливо намагатись їх уникати.

Про це пише Sante Plus .

Використання коробки передач, як опори

Майже усі водії звикли тримати руку на коробці передач під час їзди. Однак, це може спричинити передчасне її пошкодження.

Потрібно спробувати тримати обидві руки на кермі, щоб уникнути постійного повторення цього жесту. Також це допоможе краще реагувати на непередбачувані ситуації.

Не перевіряти тиск у шинах

Експерти кажуть, що неправильний тиск у шинах може спричинити надмірну витрату палива та скоротити термін їх служби. Недостатньо накачані шини забезпечують погане зчеплення з дорогою, тому збільшується ризик аварії.

Також, якщо шини надмірно накачані, то вони можуть лопнути, якщо потраплять у вибоїну.

Залишають авто на дворі

Паркування машини на вулиці погіршує його стан та зовнішній вигляд.

Зокрема, з часом ремені та ущільнення можуть передчасно зношуватися через вологість та коливання температури.

Відсутність концентрації за кермом

На дорозі необхідно дотримуватися граничної концентрації, причому незалежно від того, з якою швидкістю ви їдете.

Не прогрівання двигуна

Це може призвести до капітального ремонту двигуна. Коли ви заводите автомобіль, моторне мастило проходить через систему і для цього йому потрібен час.

Якщо цього не робити, то двигун серйозно пошкодиться.