RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот что поможет быстро избавиться от неприятного запаха в авто

Как избавиться от неприятного запаха в салоне авто (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Неприятный запах в автомобиле доставляет много неудобств, как водителю, так и пассажирам. Для начала нужно определиться, чем пахнет и откуда, а потом уже решать проблему подручными средствами.

Об этом пишет SantePlus.

Как освежили салон авто

Освежить воздух в машине помогут обычные пакетики с чаем. Положите один или несколько сухих пакетов в бардачок. Зеленый чай даст нежный запах, черный - более интенсивный. Но это еще не все лайфхаки.

Натуральный автомобильный освежитель

Чтобы сделать экономное средство, которое избавится от неприятного запаха в авто, понадобится обычная стеклянная банка с металлической крышкой. Ее необходимо наполнить следующими составляющими:

  • пищевая сода;
  • эфирное масло;
  • картон.

Банку необходимо наполнить на две трети пищевой содой, которая хорошо нейтрализует запахи. Далее добавьте 20-30 капель эфирного масла.

После этого закройте банку крышкой и энергично встряхните ее, чтобы эфирное масло равномерно распределилось в соде.

Снимите крышку, положите на картон, обведите и вырежьте круг соответствующего диаметра. Положите этот круг сверху на банку и надежно закрепите его с помощью скотча.

В конце канцелярской кнопки сделайте несколько отверстий в картонной крышке.

Такой освежитель лучше устанавливать в подстаканнике автомобиля или под сиденьем. Наполнение нужно менять раз в месяц, ведь сода будет впитывать еще влагу из воздуха, а масло испарится.

Раньше мы называли топ-5 ошибок водителей, которые вредят автомобилю.

Также мы писали, что поможет быстро избавиться от царапин на лобовом стекле.

Читайте РБК-Украина в Google News
автоАвтомобили