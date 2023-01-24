Що допоможе швидко позбутися подряпин на лобовому склі: знадобляться прості засоби

Рано чи пізно, кожен автовласник стикається з тим, що на лобовому склі з'являються подряпини. Через це, що вигляд машини стає не акуратним. Однак, усунути їх можна за допомогою простих способів.

Чому з'являються подряпини

Використання склоочисника на нечистому лобовому склі

Коли лобове скло сильно забруднене, то вмикання склоочисників призведе до утворення подряпин. Варто спершу використати омивайку, а лише потім склоочисники.

Вплив погодних умов

Град може створити подряпини або навіть тріщини на лобовому склі.

Крім того, якщо ви перебуваєте надто близько до автомобіля або великого транспортного засобу, наприклад вантажівки, то каміння або сміття може пошкодити скло.

Тому важливо триматися на безпечній відстані від автомобіля, що їде попереду. Крім того, цей захід безпеки важливий, щоб уникнути будь-якого ризику нещасного випадку.

Як прибрати подряпини

Зубна паста

Спочатку очистіть лобове скло, щоб видалити з нього пил і бруд. Для цього можна використовувати засіб для миття скла та серветку з мікрофібри для збору пилу.

Далі розподіліть зубну пасту на чисту і м’яку серветку з мікрофібри. Покладіть тканину на подряпану частину та обережно потріть круговими рухами.

Для досягнення найкращих результатів можна використовувати харчову соду. Для цього змішайте зубну пасту з чайною ложкою харчової соди.

Зазначається, що бажано використовувати білу зубну пасту, без гелю.

Суха гірчиця з оцтом

Ще один народний спосіб, який може надовго позбавити від подряпин.

Беремо гірчичний порошок, оцет і змішуємо обидва інгредієнти так, щоб отримана субстанція нагадувала густу сметану. Потім залишається нанести склад на чисте скло і відполірувати сухою тканиною. Ефект від такої обробки буде сильніший, ніж від зубної пасти.