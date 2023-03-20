Ось що буде з вашим організмом, якщо ви почнете їсти менше твердого сиру

Чому варто їсти менше твердого сиру

За словами фахівця, у такому сирі міститься багато натрію, жиру та калорій. І це значно підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, ішемічної хвороби серця, ризик появи інсульту та гіпертонії.

Доктор Вулбрайт зазначає, що якщо ви перебуваєте в групі ризику розвитку гіпертонії або страждаєте від підвищеного тиску, варто обмежити сир у своєму раціоні. Особливо - твердих сортів та сиру фета.

Що буде з вашим організмом після відмови від сиру

Стан шкіри стане кращим. Дослідження показують, що вживання великої кількості молочних продуктів шкірне сало виробляється активніше. А це призводить до акне.

Підуть симптоми метеоризму. При низькій кількості сиру в раціоні зникнуть проблеми із травленням, у тому числі - здуття живота. Якщо ви зовсім від сиру не можете відмовитися, вибирайте знежирені сорти та безлактозні.

Перестануть турбувати головний біль і мігрені. За даними клініки Майо, деякі сорти сиру, такі як швейцарський, сир із пліснявою, пармезан, чеддер та інші – містять амінокислоту тирамін. Саме вона здатна викликати сильні головні болі та мігрень.

Зменшиться ризик серцевих захворювань. При низькому вживанні сиру або при повній відмові ви контролюватимете холестерин і в рази знизите ризики виникнення серцево-судинних проблем. Сир - продукт, багатий на насичені жири.