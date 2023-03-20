Вот что будет с вашим организмом, если вы начнете есть меньше твердого сыра

Почему стоит есть меньше твердого сыра

По словам специалиста, в таком сыре содержится много натрия, жира и калорий. А это значительно повышает риск развития диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, риск появления инсульта и гипертонии.

Доктор Вулбрайт отмечает, что если вы находитесь в группе риска развития гипертонии или страдаете от повышенного давления, то стоит ограничить сыр в своем рационе. Особенно - твердых сортов и сыра фета.

Что будет с вашим организмом после отказа от сыра

Состояние кожи станет лучше. Исследования показывают, что употребления большого количество молочных продуктов кожное сало производится активнее. А это приводит к акне.

Уйдут симптомы метеоризма. При низком количестве сыра в рационе исчезнут проблемы с пищеварением, в том числе - вздутие живота. Если вы совсем от сыра не можете отказаться, то выбирайте обезжиренные сорта и безлактозные.

Перестанут беспокоить головные боли и мигрени. По данным клиники Майо, некоторые сорта сыра, такие как швейцарский, сыр с плесенью, пармезан, чеддер и другие - содержат аминокислоту тирамин. Именно она способна вызывать сильные головные боли и мигрень.

Снизится риск сердечных заболеваний. При низком употреблении сыра или при полном отказе, вы будете контролировать холестерин и в разы снизите риски возникновения сердечно-сосудистых проблем. Сыр - продукт, богатый насыщенными жирами.