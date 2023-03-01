Ось яку поширену помилку роблять усі водії: може пошкодитись двигун

Які нормальні витрати оливи

Експерти кажуть, що загалом двигун споживає від 0,2 до 0,5 літра масла кожні 1000 кілометрів. Цифра може змінюватися залежно від віку транспортного засобу та його використання.

Що станеться, якщо закінчиться олива

Про нестачу моторної оливи покаже індикатор на панелі приладів. З'явиться світловий сигнал у вигляді масляної лампи. Ігнорувати його не варто.

У тому випадку можна просто долити оливу. Після цього потрібно регулярно перевіряти рівень та доливати трохи. Потрібно не перевищувати позначку "MAXI".

Важливо, що їзда з низьким рівнем оливи може швидко вивести двигун з ладу. З цієї причини в ряді аварійних випадків рекомендується відмовитися від спроб дістатися до СТО своїм ходом. Найкраще скористатися евакуатором.

Як правильно зберігати

Найкращим місцем для зберігання моторної оливи може бути можуть бути комора, льох або теплий гараж.

Під час купівлі такого продукту важливо перевіряти дату виготовлення, щоб не купити протерміноване або яке от-от зіпсується.

Купувати оливу рекомендується у спеціалізованих магазинах та офіційних дилерів, адже вони дотримуються рекомендацій щодо зберігання продукції. А от на ринках так роблять не завжди.