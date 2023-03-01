Вот какую распространенную ошибку делают все водители: может повредиться двигатель

Какие нормальные расходы масла

Эксперты говорят, что в общем двигатель потребляет от 0,2 до 0,5 литра масла каждые 1000 километров. Цифра может быть изменена в зависимости от возраста транспортного средства и его использования.

Что произойдет, если закончится масло

О нехватке моторного масла покажет индикатор на приборной панели. Отобразится световой сигнал в виде масляной лампы. Игнорировать его не следует.

В этом случае можно просто долить масло. После этого нужно регулярно проверять уровень и доливать немного. Необходимо не превышать отметку "MAXI".

Важно, что езда с низким уровнем масла может быстро вывести из строя двигатель. По этой причине в ряде аварийных случаев рекомендуется отказаться от попыток добраться до СТО своим ходом. Лучше всего воспользоваться эвакуатором.

Как правильно хранить

Лучшим местом для хранения моторного масла может быть может быть кладовая, погреб или теплый гараж.

При покупке такого продукта важно проверять дату изготовления, чтобы не купить просроченное или которое вот-вот испортится.

Покупать масло рекомендуется в специализированных магазинах и официальных дилеров, ведь они придерживаются рекомендаций по хранению продукции. А вот на рынках так поступают не всегда.