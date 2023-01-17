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Ось який режим в пральній машині не варто використовувати: одяг і далі буде брудним

Чому не варто використовувати швидке прання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Режим швидкого прання є у будь-якій сучасній пральній машинці. Він дозволяє економити час, електроенергію та зменшити знос внутрішніх деталей. Однак, у такого режиму є багато недоліків,

Про це пише SantePlus.

Чому не варто використовувати швидке прання

Пральна машина є однією з найбільш використовуваних побутових приладів. Завдяки своїм функціям вона забезпечує чисту свіжу білизну після кожного прання.

Проте деякі програми можуть виявитися непридатними та спричинити непоправну шкоду білизні. Особливо це стосується швидкого режиму.

Залежно від моделі пральної машини швидка програма вимагає від п'ятнадцяти хвилин до години. Це включає в себе цикл прання, полоскання та віджимання і більше підходить для невеликої кількості білизни.

Швидка програма також не завжди гарантує чистоту білизни, особливо коли вона дуже забруднена. Деякі стійкі плями можуть погано видалитись за такий короткий час прання та низьку температуру.

Прання при 35°C не дозволяє належно випрати та дезінфікувати білизну, рушники та дитячий одяг. Крім того, такі речі можуть потребувати більше часу для прання, щоб бактерії та пилові кліщі повністю зникли.

Під час швидкого прання максимальний ефект можна отримати, коли барабан завантажений наполовину. Мийного засобу при цьому потрібно класти також менше. За низьких температур гранули порошку погано розчиняються, тому білизна за повного завантаження буде погано полоскатися.

Для найкращих результатів в режимі швидкого прання зробіть наступне:

  • Попередньо замочіть речі на 20 хвилин;
  • Натріть складні плями милом;
  • Відіжміть білизну і завантажте її до пральної машини;
  • Увімкніть програму "Швидке прання".

Раніше ми називали найгірше місце в будинку для сушіння одягу.

Також ми писали про поширену помилку під час прання, яка може пошкодити дорогий одяг.

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пральна машинастирка