Вот какой режим в стиральной машине не стоит использовать: одежда и дальше будет грязной

Почему не стоит использовать быструю стирку

Стиральная машина является одним из наиболее используемых бытовых приборов. Благодаря своим функциям она обеспечивает чистое свежее белье после каждой стирки.

Однако некоторые программы могут оказаться непригодными и нанести непоправимый вред белью. Особенно это касается быстрого режима.

В зависимости от модели стиральной машины быстрая программа требует от пятнадцати минут до часа. Это включает цикл стирки, полоскания и отжима и больше подходит для небольшого количества белья.

Быстрая программа также не всегда гарантирует чистоту белья, особенно когда оно очень загрязнено. Некоторые стойкие пятна могут плохо удалиться за короткое время стирки и низкую температуру.

Стирка при 35°C не позволяет правильно постирать и дезинфицировать белье, полотенца и детскую одежду. Кроме того, такие вещи могут потребовать больше времени для стирки, чтобы бактерии и пылевые клещи полностью исчезли.

При быстрой стирке максимальный эффект можно получить, когда барабан загружен наполовину. Моющего средства при этом нужно класть также меньше. При низких температурах гранулы порошка плохо растворяются, поэтому белье при полной загрузке будет плохо полоскаться.

Для наилучших результатов в режиме быстрой стирки сделайте следующее: