Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото

Йоркширський тер'єр

Такі собаки веселі та грайливі, вони чудово ладнають з дітьми і підходять для утримання в великій родині.

Зокрема, у собаки немає підшерстя, який міг би завдавати масу занепокоєння під час линяння.

Йоркширський тер'єр (uk.wikipedia.org)

Скотч-тер'єр

Це мудра кудлата порода, яка легко навчається, енергійна, вольова, віддана. Дуже добре підходить для алергіків.

Однак, шерсть у таких собак жорстка, а підшерсток густий та щільний. Тому вони не линяють. Підшерсток важливо щодня розчісувати, зістригати зайві волоски.

Скотч-тер'єр (wikipedia.org)

Ши-тцу

Ши-тцу - мініатюрна, унікальна порода, але зі левовим характером. Собака - довгожитель, відрізняється відмінним здоров`я.

Ця порода не линяє, не пахне і не викликає алергії.

Ши-тцу (uk.wikipedia.org)

Мальтійська болонка

Собаки не мають підшерстку, вони дуже м’які на дотик і їхню шерсть можна відрощувати хоч до підлоги. Однак, доглядати за нею доведеться дуже ретельно.

Загалом невеличке щоденне розчісування допоможе впоратись із тою невеликою кількістю шерстинок, які втрачає така собака. Представника породи легко дізнатися по довгій, розкішній шерсті.



Мальтійська болонка (wikipedia.org)

Командор

Таку собаку відрізняє незвичайна зовнішність. Вовни у такої тварини дуже багато. "Костюм" командора ніколи не розчісують, при необхідності шерсть досить розплутати руками.

Командор (wikipedia.org)