Породи собак, які не варто заводити парам із дітьми: перелік із фото

Кожна порода собак відрізняється характером і здібностями. Є приязні та добрі чотирилапі, а є такі, яких не варто злити зайвий раз. Останні можуть бути небезпечними, якщо люди не знають, як правильно поводитися з цими породами. Те саме стосується дітей.

Які породи собак не варто заводити, якщо у вас є діти, - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Пітбуль

Ця порода була виведена спеціально для боротьби з іншими тваринами. Пітбулі вирізняються своєю агресивністю та сильним інстинктом самозахисту. Якщо собаку не тренувати, він може бути неконтрольованим. До того ж пітбулі не будуть терпіти знущань та ігор, які їм не подобаються.

Фото: sobaky.info

Ротвейлер

Якщо цей пес добре вихований, він стане для господаря хорошим другом і надійним захисником. Крім того, саме ротвейлерів часто використовують як собак-поводирів. Вони завоювали славу міцної характером породи, тому теж можуть становити певну небезпеку для дітей.

Фото: Вікіпедія

Чихуахуа

Здавалося б, чим може завадити дитина цій маленькій породі? Але насправді представники чихуахуа часто є роздратованими. Можливо, ви помічали, що ці собаки можуть найголосніше з усіх тварин гарчати на прогулянці.

Якщо дитина почне робити собаці щось неприємне, відповідь не забариться. Крім того, попри свої розміри чихуахуа мають гострі зуби, що робить їхній укус дуже болісним.

Фото: sobaky.info

Сибірський хаскі або маламут

Напевно, ви не очікували побачити цю породу в цьому переліку, адже їх заведено вважати добрими та приязними. Відомо, що хаскі та маламути дуже енергійні та не люблять залишатися на самоті. Граючися з маленькими дітьми, вони можуть ненароком їм зашкодити своїми габаритами.

Фото: tvaryny.com

Яка порода собак у вас не була б, варто розуміти, що це тварина, яка також відчуває біль і керується інстинктами. Намагайтеся вчити свою дитину з раннього віку, як потрібно поводитися із домашнім улюбленцем так, щоб не зашкодити ні йому, ні собі.