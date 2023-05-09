Вот какие породы собак никогда не линяют: список с фото

Когда собака линяет, то ее шерсть остается буквально повсюду: на одежде, мебели и полу. Однако известно, владельцы каких пород застрахованы от этой проблемы.
Какие породы собак никогда не линяют - читайте на Styler ниже.
Такие собаки веселые и игривые, они отлично ладят с детьми и подходят для содержания в большой семье.
В частности, у собаки нет подшерстка, который мог бы причинять массу беспокойства во время линьки.
Йоркширский терьер (wikipedia.org)
Это мудрая лохматая порода, которая легко учится, энергичная, волевая, преданная. Отлично подходит для аллергиков.
Однако шерсть у таких собак жесткая, а подшерсток густой и плотный. Поэтому они не линяют. Подшерсток важно ежедневно расчесывать, состригать лишние волоски.
Ши-тцу - миниатюрная, уникальная порода, но со львиным характером. Собака - долгожитель, отличается отличным здоровьем.
Эта порода не линяет, не пахнет и не вызывает аллергии.
Ши-тцу (wikipedia.org)
Собаки не имеют подшерстку, они очень мягкие на ощупь и их шерсть можно отращивать хоть до пола. Однако ухаживать за ней придется очень тщательно.
В общем, небольшое ежедневное расчесывание поможет справиться с тем небольшим количеством шерстинок, которые теряет такая собака. Представителя породы легко узнать по длинной, роскошной шерсти.
Мальтийская болонка (wikipedia.org)
Такую собаку отличает необычная внешность. Шерсти у такого животного очень много. "Костюм" командора никогда не расчесывают, при необходимости шерсть достаточно распутать руками.
Командор (wikipedia.org)
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