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Вот какие породы собак никогда не линяют: список с фото

Какие собаки никогда не линяют (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Когда собака линяет, то ее шерсть остается буквально повсюду: на одежде, мебели и полу. Однако известно, владельцы каких пород застрахованы от этой проблемы.

Какие породы собак никогда не линяют - читайте на Styler ниже.

Йоркширский терьер

Такие собаки веселые и игривые, они отлично ладят с детьми и подходят для содержания в большой семье.

В частности, у собаки нет подшерстка, который мог бы причинять массу беспокойства во время линьки.

Йоркширский терьер (wikipedia.org)

Скотч-терьер

Это мудрая лохматая порода, которая легко учится, энергичная, волевая, преданная. Отлично подходит для аллергиков.

Однако шерсть у таких собак жесткая, а подшерсток густой и плотный. Поэтому они не линяют. Подшерсток важно ежедневно расчесывать, состригать лишние волоски.

Скотч-терьер (wikipedia.org)

Ши-тцу

Ши-тцу - миниатюрная, уникальная порода, но со львиным характером. Собака - долгожитель, отличается отличным здоровьем.

Эта порода не линяет, не пахнет и не вызывает аллергии.

Ши-тцу (wikipedia.org)

Мальтийская болонка

Собаки не имеют подшерстку, они очень мягкие на ощупь и их шерсть можно отращивать хоть до пола. Однако ухаживать за ней придется очень тщательно.

В общем, небольшое ежедневное расчесывание поможет справиться с тем небольшим количеством шерстинок, которые теряет такая собака. Представителя породы легко узнать по длинной, роскошной шерсти.


Мальтийская болонка (wikipedia.org)

Командор

Такую собаку отличает необычная внешность. Шерсти у такого животного очень много. "Костюм" командора никогда не расчесывают, при необходимости шерсть достаточно распутать руками.

Командор (wikipedia.org)

Ранее мы сообщали о породах собак, которые не следует заводить парам с детьми.

Также мы писали, какие 10 пород собак считаются самыми умными в мире.

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