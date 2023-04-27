Ось які сири найкраще підходять для піци: буде ароматною та смачною

Для більшості людей сир залишається основним інгредієнтом піци. Однак, щоб рецепт вийшов ідеальним, потрібно вибрати правильний сорт сиру.

Моцарела

Такий сир не буде в піці розтікатися і утворить м’яку скоринку на поверхні. Ніжний, тонкий смак відмінно поєднується з основними продуктами. Відмінною особливістю моцарели є відсутність запаху при нагріванні.

Пармезан

Найкраще натерти пармезан на тертці, щоб він рівномірно розтанув на піці. Це дозволить отримати гладку золотисту скоринку по всій поверхні.

Також можна додати до нього базилік, гриби та свіжі помідори.

Гауда

Якщо ви хочете урізноманітнити смаки, то краще обрати гауду. Це смачний та не дорогий сир, який подобається багатьом.

Також можна додати до піци копчений сир гауда, який дуже часто використовують для приготування гарячих страв. В результаті піца матиме ніжний і ароматний смак.

Сири з пліснявою

Для приготування деяких піц використовують різні сорти сирів із пліснявою. Одним із найпопулярніших рецептів є піца "4 сири". У класичному рецепті завжди є моцарела, а також блакитний сир Горгонзола.

Головне правило при виборі - сири повинні відрізнятися за смаком. Сири з блакитною пліснявою додадуть страві пікантності.