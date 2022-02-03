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Ароматная пицца дома за 10 минут: простой рецепт приготовления без духовки

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Четверг 03 февраля 2022 08:24
Ароматная пицца дома за 10 минут: простой рецепт приготовления без духовки Фото: Пицца дома за 10 минут (pixabay.com)
Автор: Styler

Приготовить пиццу дома не составит для вас труда. Если у вас нет духовки - тоже нет проблем.

Рецептом выпечки поделилась в Instagram блогер под названием Вкусные рецепты.

Ингредиенты:

  • Яйца - 1 шт
  • Сметана - 5 ст.л
  • Мука - 5 ст.л
  • Кетчуп
  • Колбаса
  • Помидор
  • Острый перчик
  • Сыр

В начинку вы можете положить что захотите, фантазируйте.

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовьте тесто. Для этого смешайте яйцо, сметану и муку в емкости. Замешайте венчиком тесто, оно должно получиться, как густая сметана. На скороводку вылейте тесто и под крышкой готовьте минут 5, потом переверните и смажьте томатом или кетчупом, добавьте начинку и в самом конце сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Быстрая пицца готова!

Читайте также, что надо добавить в тесто, чтобы блины получились нежными и не рвались.

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