Ароматная пицца дома за 10 минут: простой рецепт приготовления без духовки
Фото: Пицца дома за 10 минут (pixabay.com)
Приготовить пиццу дома не составит для вас труда. Если у вас нет духовки - тоже нет проблем.
Рецептом выпечки поделилась в Instagram блогер под названием Вкусные рецепты.
Ингредиенты:
- Яйца - 1 шт
- Сметана - 5 ст.л
- Мука - 5 ст.л
- Кетчуп
- Колбаса
- Помидор
- Острый перчик
- Сыр
В начинку вы можете положить что захотите, фантазируйте.
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовьте тесто. Для этого смешайте яйцо, сметану и муку в емкости. Замешайте венчиком тесто, оно должно получиться, как густая сметана. На скороводку вылейте тесто и под крышкой готовьте минут 5, потом переверните и смажьте томатом или кетчупом, добавьте начинку и в самом конце сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Быстрая пицца готова!