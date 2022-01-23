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Эти ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов: больше так не делайте

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Воскресенье 23 января 2022 10:58
Эти ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов: больше так не делайте Фото: Как приготовить пиццу дома (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Пицца - традиционное итальянское блюдо, которое является одним из популярнейших в мире. Зачастую, чтобы полакомиться кусочком пиццы, мы идем в ресторан или заказываем доставку, но многие кулинары предпочитают готовить дома. И часто бывает, что результат разочаровывает.

Как не наделать ошибок при готовке блюда и получить настоящий вкус, рассказал Олег Юдалевич, основатель сети ПиццаХата.

Эксперт говорит, если хотите приготовить пиццу дома и при этом она была максимально "итальянской", избегайте следующих ошибок:

  1. Неправильно выбранные продукты. Самое главное в пицце это тесто, соус и сыр.
  2. Не выстоянное тесто. Нужно, что бы оно "подошло" и раскатывайте толщиной 4-6 мм с небольшим бортиком по краям.
  3. Не разогретая духовка до максимальной температуры. Тесто будет сухим. Разогреть и только потом ставим туда пиццу. Основу (корж) можно заранее пропечь и он точно не будет сырым.
  4. Толстый слой соуса. Размазывайте равномерно. Для этого можно использовать кондитерскую кисточку.
  5. Чем больше сыра, тем лучше - это неправильное понимание. Ориентируйтесь на пропорцию 1 к 2, максимум 1 к 1 - это если пицца сырная (без использования других начинок). Вес сыра меньше теста в два раза. Равномерно рассыпайте по всей поверхности, чтобы не было просветов.
  6. Ингредиенты нарезаны толстыми, большими кусками - это влияет на вкус. Нарезайте тонкими слайсами или небольшими кубиками.
  7. Обязательно проварите мясо. Да, можно пробовать и сырое, но оно должно быть хорошо промариновано (не менее 8 часов) и нарезать небольшими кусочками. Тогда оно точно пропечется.
  8. Специи. Лучше присыпать сухим базиликом и орегано на соус. На свежеиспеченную пиццу положите несколько листиков свежего базилика. Он даст особенный аромат.

Ранее мы писали, как правильно выбрать сыр для домашней пиццы.

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