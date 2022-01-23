Эти ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов: больше так не делайте
Фото: Как приготовить пиццу дома (pixabay.com)
Пицца - традиционное итальянское блюдо, которое является одним из популярнейших в мире. Зачастую, чтобы полакомиться кусочком пиццы, мы идем в ресторан или заказываем доставку, но многие кулинары предпочитают готовить дома. И часто бывает, что результат разочаровывает.
Как не наделать ошибок при готовке блюда и получить настоящий вкус, рассказал Олег Юдалевич, основатель сети ПиццаХата.
Эксперт говорит, если хотите приготовить пиццу дома и при этом она была максимально "итальянской", избегайте следующих ошибок:
- Неправильно выбранные продукты. Самое главное в пицце это тесто, соус и сыр.
- Не выстоянное тесто. Нужно, что бы оно "подошло" и раскатывайте толщиной 4-6 мм с небольшим бортиком по краям.
- Не разогретая духовка до максимальной температуры. Тесто будет сухим. Разогреть и только потом ставим туда пиццу. Основу (корж) можно заранее пропечь и он точно не будет сырым.
- Толстый слой соуса. Размазывайте равномерно. Для этого можно использовать кондитерскую кисточку.
- Чем больше сыра, тем лучше - это неправильное понимание. Ориентируйтесь на пропорцию 1 к 2, максимум 1 к 1 - это если пицца сырная (без использования других начинок). Вес сыра меньше теста в два раза. Равномерно рассыпайте по всей поверхности, чтобы не было просветов.
- Ингредиенты нарезаны толстыми, большими кусками - это влияет на вкус. Нарезайте тонкими слайсами или небольшими кубиками.
- Обязательно проварите мясо. Да, можно пробовать и сырое, но оно должно быть хорошо промариновано (не менее 8 часов) и нарезать небольшими кусочками. Тогда оно точно пропечется.
- Специи. Лучше присыпать сухим базиликом и орегано на соус. На свежеиспеченную пиццу положите несколько листиков свежего базилика. Он даст особенный аромат.
Ранее мы писали, как правильно выбрать сыр для домашней пиццы.