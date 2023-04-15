Ці продукти суттєво омолоджують організм: просто додайте до раціону

Усі люди хочуть завжди залишатися молодими і красивими. Зокрема, змінивши свій щоденний раціон, можна уповільнити процес старіння і довше залишатися молодими і здоровими.
Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram.
Нутриціолог назвала список корисних продуктів, які можуть суттєво омолодити організм. До нього входять:
Загалом навіть 15-хвилинна прогулянка швидким кроком позитивно позначиться на стані серця. Крім того, регулярні піші прогулянки допомагають омолоджувати нашу серцево-судинну систему.
Також гра в теніс, бадмінтон та волейбол - це найкраща "таблетка молодості". Спорт корисний для фізичного здоров’я, а спілкування з близькими - для когнітивних здібностей, молодості мозку і психічного здоров’я.
До того ж не варто забувати про повноцінний сон. Все тому, що саме сон дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.
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