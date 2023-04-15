Ці продукти суттєво омолоджують організм: просто додайте до раціону

Які продукти їсти

Нутриціолог назвала список корисних продуктів, які можуть суттєво омолодити організм. До нього входять:

Лосось - чемпіон по місткості омега-3 жирних кислот, які сповільнюють процеси старіння організму;

Горіхи - містять не тільки жирні кислоти, але й клітковину, яка покращує обмін речовин та білок, який необхідних для пружності шкіри;

Авокадо - містить велику кількість мононасичених жирів, які підтримують рівень цукру в крові та допомагають позбавитись тяги до солодкого;

Помідори - допомагають організму боротись з запальними процесами завдяки лікопіну. Ця речовина знижує рівень поганого холестерину;

Чорниця - багата на поліфеноли, речовини, які здатні виводити з організму вільні радикали та зупиняти процеси старіння на етапі зародження;

Гіркий шоколад також бореться зі старінням.

Корисні звички

Загалом навіть 15-хвилинна прогулянка швидким кроком позитивно позначиться на стані серця. Крім того, регулярні піші прогулянки допомагають омолоджувати нашу серцево-судинну систему.

Також гра в теніс, бадмінтон та волейбол - це найкраща "таблетка молодості". Спорт корисний для фізичного здоров’я, а спілкування з близькими - для когнітивних здібностей, молодості мозку і психічного здоров’я.

До того ж не варто забувати про повноцінний сон. Все тому, що саме сон дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.