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Эти продукты существенно омолаживают организм: просто добавьте в рацион

Какие продукты омолаживают организм (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все люди хотят всегда оставаться молодыми и красивыми. В частности, сменив свой ежедневный рацион, можно замедлить процесс старения и дольше оставаться молодыми и здоровыми.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram.

Какие продукты есть

Нутрициолог назвала список полезных продуктов, которые могут существенно омолодить организм. В него входят:

  • Лосось - чемпион по емкости омега-3 жирных кислот, замедляющих процессы старения организма;
  • Орехи - содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимых для упругости кожи;
  • Авокадо - содержит большое количество мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому;
  • Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину. Это вещество снижает уровень плохого холестерина;
  • Черника - богата полифенолами, веществами, которые способны выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения;
  • Горький шоколад тоже борется со старением.

Полезные привычки

В целом даже 15-минутная прогулка быстрым шагом положительно скажется на состоянии сердца. Кроме того, регулярные пешие прогулки помогают омолаживать нашу сердечно-сосудистую систему.

Также игра в теннис, бадминтон и волейбол - это лучшая "таблетка молодости". Спорт полезен для физического здоровья, а общение с близкими - для когнитивных способностей, молодости мозга и психического здоровья.

К тому же не стоит забывать о полноценном сне. Все потому, что именно сон позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.

Ранее мы сообщали о простых правилах, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе.

Также мы писали, как приготовить омолаживающую маску всего из двух ингредиентов.

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