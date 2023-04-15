Эти продукты существенно омолаживают организм: просто добавьте в рацион

Все люди хотят всегда оставаться молодыми и красивыми. В частности, сменив свой ежедневный рацион, можно замедлить процесс старения и дольше оставаться молодыми и здоровыми.
Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram.
Нутрициолог назвала список полезных продуктов, которые могут существенно омолодить организм. В него входят:
В целом даже 15-минутная прогулка быстрым шагом положительно скажется на состоянии сердца. Кроме того, регулярные пешие прогулки помогают омолаживать нашу сердечно-сосудистую систему.
Также игра в теннис, бадминтон и волейбол - это лучшая "таблетка молодости". Спорт полезен для физического здоровья, а общение с близкими - для когнитивных способностей, молодости мозга и психического здоровья.
К тому же не стоит забывать о полноценном сне. Все потому, что именно сон позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.
Ранее мы сообщали о простых правилах, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе.
Также мы писали, как приготовить омолаживающую маску всего из двух ингредиентов.