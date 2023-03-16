Зморшки почнуть зникати: приготуйте маску, що омолоджує, всього з двох інгредієнтів

Якщо ви хочете позбавитися зморшок і отримати свіжу шкіру, необов'язково купувати в магазині дорогу косметику. Відкрийте для себе ці рецепти натуральних масок, що омолоджують, які дозволять вам повернути шкірі м'якість і сяйво.

У виданні Sante Plus розповіли, як зробити маску, що омолоджує, всього з двох інгредієнтів.

Як прибрати зморшки за бабусиним рецептом?

Ви можете зробити домашню маску від зморшок своїми руками із насіння льону.

Насіння льону напрочуд ефективне у боротьбі зі зморшками, що з'являються на обличчі та шиї. Щоб отримати відмінні результати за допомогою цієї маски, що омолоджує, наносіть її регулярно двічі на день протягом як мінімум 12 днів.

Льон - відноситься до сімейства Linaceae, він відомий своїми текстильними волокнами і особливо поживним насінням олійних культур. Це природне джерело вітаміну Е, калію, магнію та жирних кислот Омега-3, необхідних елементів для регенерації шкіри та тіла.

Невипадково насіння льону також рекомендується у нашому раціоні. Дієтологи часто включають його у харчування, оскільки деякі дослідження показали, що вживання жмені на день може сприяти регулюванню артеріального тиску та запобіганню виникненню цереброваскулярних патологій.

Насіння льону також має дезінтоксикаційні та заспокійливі властивості. Багате фітоестрогенами, воно значною мірою сприяють здоров'ю шкіри та здатне зменшувати ознаки старіння, що з'являються на обличчі. Естроген відіграє вирішальну роль у збільшенні вироблення колагену, який розгладжує зморшки та зберігає шкіру молодою та м'якою.

Завдяки масці з лляного насіння ваше обличчя набуде молодого вигляду. Купуйте цілісне насіння льону, яке ви можете перемелювати кожні три дні.

Щоб забезпечити його ефективність, воно має бути свіжим. Зберігайте інгредієнти в прохолодному, темному, сухому місці далеко від джерел тепла.

Як зробити маску з насіння льону

У миску додайте столову ложку льону, потім залийте 85 мл гарячої води. Змішайте разом і накрийте миску кухонним рушником.

Дайте постояти до вечора. Для догляду за шкірою ви будете використовувати тільки воду, що ввібрала всі корисні властивості насіння льону. Тепер ваша маска готова. Фахівці радять готувати цю маску вранці та використовувати увечері перед сном або після пробудження.

Нанесіть його на обличчя та шию за допомогою ватного тампона. Будьте обережні, щоб уникнути прямого контакту з очима. Дайте висохнути воді на шкірі, потім повторіть це не менше 5 разів. Після п'ятого застосування зволожте обличчя зволожуючим кремом і потім не наносьте макіяж.

Ця маска має багато переваг. Насіння льону здатне зволожувати шкіру, відлущувати епідерміс, помітно скорочувати зморшки та запобігати появі прищів.