Ці продукти суттєво омолоджують організм: просто додайте до раціону
Усі люди хочуть завжди залишатися молодими і красивими. Зокрема, змінивши свій щоденний раціон, можна уповільнити процес старіння і довше залишатися молодими і здоровими.
Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram.
Які продукти їсти
Нутриціолог назвала список корисних продуктів, які можуть суттєво омолодити організм. До нього входять:
- Лосось - чемпіон по місткості омега-3 жирних кислот, які сповільнюють процеси старіння організму;
- Горіхи - містять не тільки жирні кислоти, але й клітковину, яка покращує обмін речовин та білок, який необхідних для пружності шкіри;
- Авокадо - містить велику кількість мононасичених жирів, які підтримують рівень цукру в крові та допомагають позбавитись тяги до солодкого;
- Помідори - допомагають організму боротись з запальними процесами завдяки лікопіну. Ця речовина знижує рівень поганого холестерину;
- Чорниця - багата на поліфеноли, речовини, які здатні виводити з організму вільні радикали та зупиняти процеси старіння на етапі зародження;
- Гіркий шоколад також бореться зі старінням.
Корисні звички
Загалом навіть 15-хвилинна прогулянка швидким кроком позитивно позначиться на стані серця. Крім того, регулярні піші прогулянки допомагають омолоджувати нашу серцево-судинну систему.
Також гра в теніс, бадмінтон та волейбол - це найкраща "таблетка молодості". Спорт корисний для фізичного здоров’я, а спілкування з близькими - для когнітивних здібностей, молодості мозку і психічного здоров’я.
До того ж не варто забувати про повноцінний сон. Все тому, що саме сон дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.
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