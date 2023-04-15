Эти продукты существенно омолаживают организм: просто добавьте в рацион
Все люди хотят всегда оставаться молодыми и красивыми. В частности, сменив свой ежедневный рацион, можно замедлить процесс старения и дольше оставаться молодыми и здоровыми.
Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram.
Какие продукты есть
Нутрициолог назвала список полезных продуктов, которые могут существенно омолодить организм. В него входят:
- Лосось - чемпион по емкости омега-3 жирных кислот, замедляющих процессы старения организма;
- Орехи - содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимых для упругости кожи;
- Авокадо - содержит большое количество мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому;
- Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину. Это вещество снижает уровень плохого холестерина;
- Черника - богата полифенолами, веществами, которые способны выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения;
- Горький шоколад тоже борется со старением.
Полезные привычки
В целом даже 15-минутная прогулка быстрым шагом положительно скажется на состоянии сердца. Кроме того, регулярные пешие прогулки помогают омолаживать нашу сердечно-сосудистую систему.
Также игра в теннис, бадминтон и волейбол - это лучшая "таблетка молодости". Спорт полезен для физического здоровья, а общение с близкими - для когнитивных способностей, молодости мозга и психического здоровья.
К тому же не стоит забывать о полноценном сне. Все потому, что именно сон позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.
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