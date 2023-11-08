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Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

Середа 08 листопада 2023 18:18
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Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам Які породи собак стали популярними завдяки кіно (кадр з мультфільму: "101 далматинець" 1961 року)
Автор: Тетяна Самарук

Собаки користуються великою популярністю в кінематографі і нерідко герої екрана стають всенародними улюбленцями. Також багато хто обирає хатніх улюбленців на основі переглянутих фільмів, мультиків та серіалів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The wildest.

Далматинець

Після появи на екрані мультика "101 далматинець" діти з усього світу почали просити батьків купити такого веселого плямистого друга.

Однак вже за рік у притулках кількість далматинців значно зросла, а все через те що люди не розуміли особливостей породи і "повелися" на екранний образ.

Таку породу собак часто можна побачити в мультиках та кіно.

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамДалматинець (фото: wikipedia)

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

"101 далматинець" 1961 року (кадр з мультфільму)

Німецька вівчарка

Найвідоміша порода, яка найчастіше з'являлась на екрані - це німецька вівчарка. Понад 550 разів їх знімали у різноманітних фільмах. Собаку можна побачити у таких стрічках як "Комісар Рекс", "Я - легенда" та "K-9".

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

Німецька вівчарка (фото: wikipedia)

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамВівчарка з серіалу "Комісар Рекс" (фото: wikipedia)

Бульдоги

Також популярними у фільмах стали бульдоги. Вони знімались у таких фільмах як, "Шерлок Холмс" і "Скайфол".

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамБульдог (фото: wikipedia)

Пуделі

Пуделі з'являлись на екранах понад 200 разів. Серед відомих фільмів "Сніданок у Тіффані" та "Квітень у Парижі".

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамПудель (фото: wikipedia)

Золотистий ретривер

Серед відомих собак, які знімалися у фільмі також є золотистий ретривер (серіал "Додому", "Ретривери" та "Життя і мета собаки") та мопс ("Люди в чорному", "Людина" та "Таємне життя домашніх тварин").

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

Золотистий ретривер (фото: wikipedia)

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам"Життя і мета собаки" (фото: eneyida.tv)

Північна інуїтська собака

Порода собак, яка не була популярна до виходу на екрани та про неї мало хто знав, була північна інуїтська собака. Вона зіграла лютоволків в "Грі престолів". Ця собака дуже схожа на вовка та при цьому надзвичайно розумна, однак достатньо рідкісна.

Тому вихід серіалу спричинив сплеск популярності схожої породи - хаскі, які також там були залучені.

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамПівнічна інуїтська собака (фото: wikipedia)

Ось які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикамЛютововк з "Гри Престолів" (фото: gameofthrones)

Раніше ми повідомляли, які заборони та правила безпеки мають знати власники тварин.

Також ми писали, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

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