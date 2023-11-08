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Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Среда 08 ноября 2023 18:18
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Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам Какие породы собак стали популярны благодаря кино (кадр из мультфильма: "101 далматинец" 1961 года)
Автор: Татьяна Самарук

Собаки пользуются большой популярностью в кинематографе и часто герои экрана стают всенародными любимцами. Также многие выбирают домашних любимцев на основе просмотренных фильмов, мультиков и сериалов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The wildest.

Далматинец

После появления на экране мультика "101 далматинець" дети со всего мира начали просить родителей купить такого веселого пятнистого друга.

Однако уже через год в приютах количество далматинцев значительно возросло, а все из-за того, что люди не понимали особенностей породы и "повелись" на экранный образ.

Такую породу собак часто можно увидеть в мультиках и кино.

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамДалматинец (фото: wikipedia)

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

"101 далматинец" 1961 года (кадр из мультфильма)

Немецкая овчарка

Самая известная порода, которая чаще всего появлялась на экране - это немецкая овчарка. Более 550 раз их снимали в разных фильмах. Собаку можно увидеть в таких лентах как "Комісар Рекс", "Я - легенда" и "K-9".

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Немецкая овчарка (фото: wikipedia)

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамОвчарка из сериала "Комісар Рекс" (фото: wikipedia)

Бульдоги

Также популярны в фильмах стали бульдоги. Они снимались в таких фильмах как "Шерлок Холмс" и "Скайфол".

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамБульдог (фото: wikipedia)

Пудели

Пудели появлялись на экранах более 200 раз. Среди известных фильмов "Сніданок у Тіффані" и "Квітень у Парижі".

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамПудель (фото: wikipedia)

Золотистый ретривер

Среди известных собак, которые снимались в фильме также есть золотистый ретривер (сериал "Додому", "Ретривери" и "Життя і мета собаки") и мопс ("Люди в чорному", "Людина" и "Таємне життя домашніх тварин").

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Золотистый ретривер (фото: wikipedia)

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам"Життя і мета собаки" (фото: eneyida.tv)

Северная инуитская собака

Порода собак, которая не была популярна до выхода на экраны и о ней мало кто знал, была северная инуитская собака. Она сыграла лютоволков в "Грі престолів". Эта собака очень похожа на волка и при этом очень умна, однако достаточно редкая.

Поэтому выход сериала повлек за собой всплеск популярности похожей породы - хаски, которые также там были привлечены.

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамСеверная инуитская собака (фото: wikipedia)

Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикамЛютоволк из "Гри Престолів" (фото: gameofthrones)

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Также мы писали, почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего.

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