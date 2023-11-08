Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Собаки пользуются большой популярностью в кинематографе и часто герои экрана стают всенародными любимцами. Также многие выбирают домашних любимцев на основе просмотренных фильмов, мультиков и сериалов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The wildest .

Далматинец

После появления на экране мультика "101 далматинець" дети со всего мира начали просить родителей купить такого веселого пятнистого друга.

Однако уже через год в приютах количество далматинцев значительно возросло, а все из-за того, что люди не понимали особенностей породы и "повелись" на экранный образ.

Такую породу собак часто можно увидеть в мультиках и кино.

Далматинец (фото: wikipedia)

"101 далматинец" 1961 года (кадр из мультфильма)

Немецкая овчарка

Самая известная порода, которая чаще всего появлялась на экране - это немецкая овчарка. Более 550 раз их снимали в разных фильмах. Собаку можно увидеть в таких лентах как "Комісар Рекс", "Я - легенда" и "K-9".

Немецкая овчарка (фото: wikipedia)

Овчарка из сериала "Комісар Рекс" (фото: wikipedia)

Бульдоги

Также популярны в фильмах стали бульдоги. Они снимались в таких фильмах как "Шерлок Холмс" и "Скайфол".

Бульдог (фото: wikipedia)

Пудели

Пудели появлялись на экранах более 200 раз. Среди известных фильмов "Сніданок у Тіффані" и "Квітень у Парижі".

Пудель (фото: wikipedia)

Золотистый ретривер

Среди известных собак, которые снимались в фильме также есть золотистый ретривер (сериал "Додому", "Ретривери" и "Життя і мета собаки") и мопс ("Люди в чорному", "Людина" и "Таємне життя домашніх тварин").

Золотистый ретривер (фото: wikipedia)

"Життя і мета собаки" (фото: eneyida.tv)

Северная инуитская собака

Порода собак, которая не была популярна до выхода на экраны и о ней мало кто знал, была северная инуитская собака. Она сыграла лютоволков в "Грі престолів". Эта собака очень похожа на волка и при этом очень умна, однако достаточно редкая.

Поэтому выход сериала повлек за собой всплеск популярности похожей породы - хаски, которые также там были привлечены.

Северная инуитская собака (фото: wikipedia)