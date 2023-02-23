Ось які ліки можна приймати вагітним: список від провізора

Перелік ліків, дозволених вагітним

Сорбенти

Сорбекс

Ентеросгель

Сольові розчини

Но-соль

Аква Маріс

Пшик

Хьюмер (гіпертонічний при закладеному носі)

При шкірних пошкодженнях

Пантенол (при опіках наносити на 4-5 день після отримання)

Бепантен плюс (для загоювання порізів та тріщин)

Октенісепт, Хлоргексидин (антисептики)

Для роботи шлунку

Якщо жінка страждає від печії, то провізор радить препарати Гавіскон або Ренні. Їхня ефективність є доведеною, і вони є безпечними для вагітних.

Креон можна приймати в разі нестачі ферментів.

Від температури та головного болю дозволений парацетамол, але дозування не можна перевищувати.

Жіночі лікарські засоби

Клофан, Клотримазол свічки (від кандидозу) можна з 2 триместру

Пімафуцин дозволений

Фахівець також наголошує, що препарати для підвищення рівня заліза дозволені, але їх призначає лише лікар-гінеколог.

Правила збереження ліків

Лікарські засоби, в яких вийшов термін придатності, використовувати категорично заборонено. Краще дотримуйтеся правил їх правильного збереження: