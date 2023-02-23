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Ось які ліки можна приймати вагітним: список від провізора

Які ліки можна приймати вагітним (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Вагітна жінка повинна дбати не лише про себе, а й про майбутню дитину. Під час виношування потрібно враховувати всі фактори, які можуть мати вплив на плід. Найголовніше, з чим потрібно мати обережність, це лікарські засоби.

Які ліки вагітні можуть приймати, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.

Перелік ліків, дозволених вагітним

Сорбенти

  • Сорбекс
  • Ентеросгель

Сольові розчини

  • Но-соль
  • Аква Маріс
  • Пшик
  • Хьюмер (гіпертонічний при закладеному носі)

При шкірних пошкодженнях

  • Пантенол (при опіках наносити на 4-5 день після отримання)
  • Бепантен плюс (для загоювання порізів та тріщин)
  • Октенісепт, Хлоргексидин (антисептики)

Для роботи шлунку

Якщо жінка страждає від печії, то провізор радить препарати Гавіскон або Ренні. Їхня ефективність є доведеною, і вони є безпечними для вагітних.

Креон можна приймати в разі нестачі ферментів.

Від температури та головного болю дозволений парацетамол, але дозування не можна перевищувати.

Жіночі лікарські засоби

  • Клофан, Клотримазол свічки (від кандидозу) можна з 2 триместру
  • Пімафуцин дозволений

Фахівець також наголошує, що препарати для підвищення рівня заліза дозволені, але їх призначає лише лікар-гінеколог.

Правила збереження ліків

Лікарські засоби, в яких вийшов термін придатності, використовувати категорично заборонено. Краще дотримуйтеся правил їх правильного збереження:

  • у холодильнику на поличці дверцят зберігають уже відкриті сиропи, розведені суспензії, деякі мазі та креми.
  • у темному сухому місці зберігають таблетки та інші ліки, що не потребують особливих умов
  • ліки зберігають в недоступному для дітей місці
  • на аптечку не повинні потрапляти прямі сонячні промені
  • краще не відрізати частину блістера, адже так ми не будемо знати термін придатності препарату
  • інструкції до препаратів бажано зберігати
  • не можна зберігати ліки в ванній через високу вологість приміщення
  • в аптечку можна покласти візитівки лікарів
  • не купуйте ліки про запас, краще регулярно поповнювати аптеку "свіжими" партіями медикаментів
  • перебирати свою аптечку потрібно раз у пів року

Раніше ми розповідали, чи можна вагітним їсти суші та, чи не зашкодить це дитині.

Читайте також, яку суму виплат будуть отримувати вагітні жінки в Україні.

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