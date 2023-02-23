Ось які ліки можна приймати вагітним: список від провізора

Вагітна жінка повинна дбати не лише про себе, а й про майбутню дитину. Під час виношування потрібно враховувати всі фактори, які можуть мати вплив на плід. Найголовніше, з чим потрібно мати обережність, це лікарські засоби.
Які ліки вагітні можуть приймати, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.
Сорбенти
Сольові розчини
При шкірних пошкодженнях
Для роботи шлунку
Якщо жінка страждає від печії, то провізор радить препарати Гавіскон або Ренні. Їхня ефективність є доведеною, і вони є безпечними для вагітних.
Креон можна приймати в разі нестачі ферментів.
Від температури та головного болю дозволений парацетамол, але дозування не можна перевищувати.
Жіночі лікарські засоби
Фахівець також наголошує, що препарати для підвищення рівня заліза дозволені, але їх призначає лише лікар-гінеколог.
Лікарські засоби, в яких вийшов термін придатності, використовувати категорично заборонено. Краще дотримуйтеся правил їх правильного збереження:
Раніше ми розповідали, чи можна вагітним їсти суші та, чи не зашкодить це дитині.
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