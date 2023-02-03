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В Україні змінилися виплати по вагітності: скільки буде отримувати жінка

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 10:15
В Україні змінилися виплати по вагітності: скільки буде отримувати жінка Скільки виплачують по вагітності (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З 1 січня 2023 року в Україні діє нова система нарахування виплат по вагітності. Тепер цим займається Пенсійний фонд України. Дещо змінилася й сама схема обчислення розміру суми.

Скільки тепер виплачують по вагітності - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Хто буде отримувати допомогу

Причиною для виходу на оплачуваний лікарняний під час вагітності є висновок про непрацездатність, сформований на підставі медичного огляду. На оплату таких лікарняних мають право жінки, які:

  • працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту
  • працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання
  • працюють в іноземних дипломатичних та консульських установах
  • обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування
  • жінки-підприємниці
  • членкині фермерських господарств
  • не мають інших підстав для страхування через втрату працездатності

В Україні змінилися виплати по вагітності: скільки буде отримувати жінка

Піти в декрет мають право всі вагітні жінки (фото: Freepik)

Скільки може тривати лікарняний по вагітності

Зазвичай лікарняний видається з 30 тижня вагітності. Постраждалі жінки внаслідок катастрофи на ЧАЕС можуть піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває:

  • 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після)
  • 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • у разі ускладнень або народження двох і більше дітей жінка додатково отримає 14 календарних днів відпустки

Зауважте, що у цих випадках рахують саме календарні дні, а не лише робочі.

Яка сума допомоги жінкам

Розмір виплат повинен повністю компенсувати суму мінімальної заробітної плати в Україні. Зараз це дорівнює 6700 гривням.

Розмір виплат жінкам-підприємницям залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.

В Україні змінилися виплати по вагітності: скільки буде отримувати жінка

Максимальний розмір виплат становить 100 500 гривень (фото: Freepik)

Візьміть до уваги, що під час нарахування виплат не враховують ті робочі дні, які були не відпрацьовані з поважних причин:

  • тимчасова непрацездатність
  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком
  • відпустка без збереження заробітної плати
  • призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Росії

Документи для призначення допомоги розглядаються не пізніше 3 робочих днів з дня їх надходження.Кошти виплачуються у найближчий після дня призначення допомоги термін, в який ви отримували заробітну плату.

Раніше ми розповідали, які жіночі процедури можна робити під час вагітності.

Читайте також, якими травами не можна лікуватися вагітним, щоб не зашкодити.

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