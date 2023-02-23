Вот какие лекарства можно принимать беременным: список от провизора

Беременная женщина должна заботиться не только о себе, но и будущем ребенке. При вынашивании нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на плод. Самое главное, с чем нужно осторожничать, это лекарственные средства.
Какие лекарства беременные могут принимать, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Сорбенты
Солевые растворы
При кожных повреждениях
Для работы желудка
Если женщина страдает изжогой, то провизор советует препараты Гавискон или Ренни. Их эффективность доказана, и они безопасны для беременных.
Креон можно принимать при недостатке ферментов.
От температуры и головной боли разрешен парацетамол, но дозировку нельзя превышать.
Женские лекарственные средства
Специалист также отмечает, что препараты для повышения уровня железа разрешены, но их назначает только врач-гинеколог.
Лекарственные средства, у которых истек срок годности, использовать категорически запрещено. Лучше соблюдайте правила их правильного хранения:
Раньше мы рассказывали, можно ли беременным есть суши и не повредит ли это ребенку.
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