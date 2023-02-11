Чи можна вагітним їсти суші: ось що може статись

Разом з радісною новиною про вагітність, майбутні мами стикаються з безліччю заборон. Багато хто вважає, що суші шкідливі для вагітних, адже містять сиру рибу. До того в них можуть міститися неякісні продукти.

Про це повідомила гінеколог Ольга Ващишина в Instagram .

Чи можна вагітним їсти суші

За словами лікаря, вагітним жінкам можна їсти суші. Однак, важливо бути обережними, адже в них можуть бути неякісні інгредієнти (морепродукти), які можуть бути зіпсовані або ж містити гельмінти.

Тому обов'язково варто обирати безпечні та перевірені заклади.

Лікар каже, що суші навпаки є корисними для вагітної, оскільки в продуктах, з яких їх готують, міститься багато поживних речовин.

Яка користь

Риба

Такий продукт містить омега-3 жирні кислоти, які комплексно діють на весь організм, а також фосфор, який необхідний для кісток і зубів.

Рис

Рис має вітаміни групи B, калій, фосфор, цинк, залізо, кальцій та амінокислоти.

Водорості

Водорості багаті на йод, який необхідний для правильного функціонування щитовидної залози, калій, кальцій, магній та поліненасичені жирні кислоти.

Імбир

Він містить аскорбінову кислоту, ретинол, вітаміни групи B, мінеральні сполуки і амінокислоти.

Васабі

У своєму складі васабі містить амінокислоти, мікро і макроелементами. Також має синігрін, який і надає йому гострий смак і має бактерицидну дію.

Лікар зазначила, що в японській медицині корінь васабі використовують навіть при лікуванні астми і раку. Однак, надмірне споживання може викликати загострення шлунково-кишкових та серцево-судинних захворювань.

Щодня вагітним суші все ж бажано не їсти, але обов'язково обирати для цього перевірені заклади.

