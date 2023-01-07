Ось яка їжа має бути у раціоні людини: зміцнює імунітет та усуває запалення

На стан здоров'я та самопочуття впливає деяка їжа, які мають бути у раціоні кожної людини. Мова йде про ферментовану їжу, яка суттєво зміцнює імунітет та покращує здоров'я.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Експерт каже, що ферментована їжа - це сквашені продукти, які в процесі "трансформації", виділяють кислоти, які знижують рівень pH та змінюють бактеріальний баланс, тобто заселяють організм корисними бактеріями.
Важливо, що єдиною умовою є правильний процес закваски. Тому не варто плутати процес закваски та маринування.
Загалом квашенина є:
За словами фахівця, усім відома квашена капуста, дає таку користь організму:
Також зараз досить популярним є напій комбуча. Тому якщо і вибирати між газованими напоями в кафе, то краще вибрати комбучу, адже вона:
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