Ось яка їжа має бути у раціоні людини: зміцнює імунітет та усуває запалення

Що таке ферментована їжа

Експерт каже, що ферментована їжа - це сквашені продукти, які в процесі "трансформації", виділяють кислоти, які знижують рівень pH та змінюють бактеріальний баланс, тобто заселяють організм корисними бактеріями.

Важливо, що єдиною умовою є правильний процес закваски. Тому не варто плутати процес закваски та маринування.

Загалом квашенина є:

джерелом пробіотиків, пребіотиків та постбіотиків;

покращує роботу ШКТ;

містить багато вітамінів та мікроелементів;

зменшує ріст шкідливих мікроорганізмів;

зміцнює імунну систему;

усуває запальні процеси;

зменшує рівень холестерину.

За словами фахівця, усім відома квашена капуста, дає таку користь організму:

низькокалорійна;

багата на поживні речовини, зокрема вітамін С;

має велику кількість пребіотичної клітковини.

Також зараз досить популярним є напій комбуча. Тому якщо і вибирати між газованими напоями в кафе, то краще вибрати комбучу, адже вона: