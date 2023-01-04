Як готувати смачно, корисно та не витрачати багато часу: топ-5 ефективних способів
Справи на кухні часто забирають значно більше часу, ніж хотілося б, особливо якщо доводиться готувати не для себе особисто, а для всієї сім'ї. Однак, є деякі способи які допоможуть готувати смачно та швидко.
Про це розповіла нутриціолог та терапевт Ольга Абдулоєва-Барова в Instagram.
Як готувати швидко та корисно
Сплановане меню
Експерт радить завчасно планувати меню на тиждень. Це знімає навантаження з голови, тоді людина довго не думає, що готувати.
Продукти на тиждень
Необхідно за спланованим меню купувати тільки певні продукти.
Підготувати заготовки
Зокрема, суттєво зменшить час готування такі завчасно зроблені заготовки:
- заморозити овочі (вже нарізані кубиками чи натерті на терці);
- заморозити нарізане м‘ясо (для різних типів приготування);
- зробити домашні напівфабрикати (котлети, тефтелі);
- заморозити ягоди.
"Це значно полегшує мені життя: дістала з морозильника, розморозила і швидко приготувала", - йдеться у повідомленні.⠀
Електроприлади
Деякі електроприлади суттєво полегшують приготування їжі. Наприклад, мультиварка готує швидко, є різні функції та режими, можна поставити їжу готуватись та зайнятися своїми справами.
Духовка також помітно економить час.
"Якщо є фінансова можливість, то посудомийка - ідеальна подруга на кухні", - додала нутриціолог.
Поєднати дві справи відразу
Зокрема, коли ви готуєте їжу, то не варто зациклюватися на приготуванні, а увімкнути щось для саморозвитку і паралельно слухати.
Тоді виходить, що ви і готуєте і паралельно розвиваєтеся.⠀
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