Чи безпечно для здоров'я бути вегетаріанцем: це варто знати

У сучасному світі дуже поширене вегетаріанство. Це харчування, в раціоні якого обмежені або зовсім виключені продукти тваринного походження. Таке харчування суттєво зменшує ризик багатьох захворювань.

Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram .

Користь вегетаріанства

За словами лікаря, бути вегетаріанцем зовсім не шкідливо, а навпаки це зменшує ризик цукрового діабету II типу, серцево-судинних хвороб, ожиріння та деяких видів раку.

Вегетаріанці вживають у їжу продукти рослинного походження з невеликою кількістю інгредієнтів тваринного походження або і без них. Це всі овочі, цільнозернові продукти, бобові, горіхи, насіння та фрукти.

Вегетаріанські страви зараз дуже різноманітні, смачні та поживні і здатні забезпечити організм всім необхідним.

"Однак є група макро- і мікроелементів, які потрібно особливо ретельно контролювати. Тому давайте разом розберемося що це і як все розумно збалансувати", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що вегетаріанство не можна вважати раціональним харчуванням для зростаючого організму (діти, підлітки), жінок - під час вагітності, в період лактації, в період менопаузи, людей похилого віку, спортсменів і людей, що займаються важкою фізичною працею.

Рекомендований такий продуктовий набір: