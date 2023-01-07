Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление

Что такое ферментированная пища

Эксперт говорит, что ферментированная пища - это сквашенные продукты, которые в процессе "трансформации", выделяют кислоты, снижающие уровень pH и изменяющие бактериальный баланс, то есть заселяют организм полезными бактериями.

Важно, что единственным условием является правильный процесс закваски. Поэтому не стоит путать процесс закваски и маринования.

В общем квашенина есть:

источником пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков;

улучшает работу ЖКТ;

содержит много витаминов и микроэлементов;

уменьшает рост вредных микроорганизмов;

укрепляет иммунную систему;

устраняет воспалительные процессы;

уменьшает уровень холестерина.

По словам специалиста, всем известная квашеная капуста, дает такую пользу организму:

низкокалорийная;

богата питательными веществами, в частности витамином С;

имеет большое количество пребиотической клетчатки.

Также сейчас довольно популярен напиток комбуча. Поэтому если и выбирать между газированными напитками в кафе, то лучше выбрать комбучу, ведь она: