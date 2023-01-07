RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление

Ферментированная пища укрепляет иммунитет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На состояние здоровья и самочувствие влияет некоторая пища, которая должна быть в рационе каждого человека. Речь идет о ферментированной пище, которая существенно укрепляет иммунитет и улучшает здоровье.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Что такое ферментированная пища

Эксперт говорит, что ферментированная пища - это сквашенные продукты, которые в процессе "трансформации", выделяют кислоты, снижающие уровень pH и изменяющие бактериальный баланс, то есть заселяют организм полезными бактериями.

Важно, что единственным условием является правильный процесс закваски. Поэтому не стоит путать процесс закваски и маринования.

В общем квашенина есть:

  • источником пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков;
  • улучшает работу ЖКТ;
  • содержит много витаминов и микроэлементов;
  • уменьшает рост вредных микроорганизмов;
  • укрепляет иммунную систему;
  • устраняет воспалительные процессы;
  • уменьшает уровень холестерина.

По словам специалиста, всем известная квашеная капуста, дает такую пользу организму:

  • низкокалорийная;
  • богата питательными веществами, в частности витамином С;
  • имеет большое количество пребиотической клетчатки.

Также сейчас довольно популярен напиток комбуча. Поэтому если и выбирать между газированными напитками в кафе, то лучше выбрать комбучу, ведь она:

  • имеет много пробиотиков;
  • содержит витамины В1, В6, В12 и С;
  • содержит полезные кислоты;
  • является антиоксидантом.

Ранее мы сообщали, безопасно ли для здоровья быть вегетарианцем.

Также мы писали, как готовить вкусно, полезно и не тратить много времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
квашена капустаеда