Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление

На состояние здоровья и самочувствие влияет некоторая пища, которая должна быть в рационе каждого человека. Речь идет о ферментированной пище, которая существенно укрепляет иммунитет и улучшает здоровье.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Эксперт говорит, что ферментированная пища - это сквашенные продукты, которые в процессе "трансформации", выделяют кислоты, снижающие уровень pH и изменяющие бактериальный баланс, то есть заселяют организм полезными бактериями.
Важно, что единственным условием является правильный процесс закваски. Поэтому не стоит путать процесс закваски и маринования.
В общем квашенина есть:
По словам специалиста, всем известная квашеная капуста, дает такую пользу организму:
Также сейчас довольно популярен напиток комбуча. Поэтому если и выбирать между газированными напитками в кафе, то лучше выбрать комбучу, ведь она:
Ранее мы сообщали, безопасно ли для здоровья быть вегетарианцем.
Также мы писали, как готовить вкусно, полезно и не тратить много времени.