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Ось яка їжа має бути у раціоні людини: зміцнює імунітет та усуває запалення

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Субота 07 січня 2023 18:35
Ось яка їжа має бути у раціоні людини: зміцнює імунітет та усуває запалення Ферментована їжа зміцнює імунітет (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На стан здоров'я та самопочуття впливає деяка їжа, які мають бути у раціоні кожної людини. Мова йде про ферментовану їжу, яка суттєво зміцнює імунітет та покращує здоров'я.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.

Що таке ферментована їжа

Експерт каже, що ферментована їжа - це сквашені продукти, які в процесі "трансформації", виділяють кислоти, які знижують рівень pH та змінюють бактеріальний баланс, тобто заселяють організм корисними бактеріями.

Важливо, що єдиною умовою є правильний процес закваски. Тому не варто плутати процес закваски та маринування.

Загалом квашенина є:

  • джерелом пробіотиків, пребіотиків та постбіотиків;
  • покращує роботу ШКТ;
  • містить багато вітамінів та мікроелементів;
  • зменшує ріст шкідливих мікроорганізмів;
  • зміцнює імунну систему;
  • усуває запальні процеси;
  • зменшує рівень холестерину.

За словами фахівця, усім відома квашена капуста, дає таку користь організму:

  • низькокалорійна;
  • багата на поживні речовини, зокрема вітамін С;
  • має велику кількість пребіотичної клітковини.

Також зараз досить популярним є напій комбуча. Тому якщо і вибирати між газованими напоями в кафе, то краще вибрати комбучу, адже вона:

  • має багато пробіотиків;
  • містить вітаміни В1, В6, В12 і С;
  • містить корисні кислоти;
  • є антиоксидантом.

Раніше ми повідомляли, чи безпечно для здоров'я бути вегетаріанцем.

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