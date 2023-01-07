Ось яка їжа має бути у раціоні людини: зміцнює імунітет та усуває запалення
На стан здоров'я та самопочуття впливає деяка їжа, які мають бути у раціоні кожної людини. Мова йде про ферментовану їжу, яка суттєво зміцнює імунітет та покращує здоров'я.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Що таке ферментована їжа
Експерт каже, що ферментована їжа - це сквашені продукти, які в процесі "трансформації", виділяють кислоти, які знижують рівень pH та змінюють бактеріальний баланс, тобто заселяють організм корисними бактеріями.
Важливо, що єдиною умовою є правильний процес закваски. Тому не варто плутати процес закваски та маринування.
Загалом квашенина є:
- джерелом пробіотиків, пребіотиків та постбіотиків;
- покращує роботу ШКТ;
- містить багато вітамінів та мікроелементів;
- зменшує ріст шкідливих мікроорганізмів;
- зміцнює імунну систему;
- усуває запальні процеси;
- зменшує рівень холестерину.
За словами фахівця, усім відома квашена капуста, дає таку користь організму:
- низькокалорійна;
- багата на поживні речовини, зокрема вітамін С;
- має велику кількість пребіотичної клітковини.
Також зараз досить популярним є напій комбуча. Тому якщо і вибирати між газованими напоями в кафе, то краще вибрати комбучу, адже вона:
- має багато пробіотиків;
- містить вітаміни В1, В6, В12 і С;
- містить корисні кислоти;
- є антиоксидантом.
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