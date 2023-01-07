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Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление

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Суббота 07 января 2023 18:35
Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление Ферментированная пища укрепляет иммунитет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На состояние здоровья и самочувствие влияет некоторая пища, которая должна быть в рационе каждого человека. Речь идет о ферментированной пище, которая существенно укрепляет иммунитет и улучшает здоровье.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Что такое ферментированная пища

Эксперт говорит, что ферментированная пища - это сквашенные продукты, которые в процессе "трансформации", выделяют кислоты, снижающие уровень pH и изменяющие бактериальный баланс, то есть заселяют организм полезными бактериями.

Важно, что единственным условием является правильный процесс закваски. Поэтому не стоит путать процесс закваски и маринования.

В общем квашенина есть:

  • источником пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков;
  • улучшает работу ЖКТ;
  • содержит много витаминов и микроэлементов;
  • уменьшает рост вредных микроорганизмов;
  • укрепляет иммунную систему;
  • устраняет воспалительные процессы;
  • уменьшает уровень холестерина.

По словам специалиста, всем известная квашеная капуста, дает такую пользу организму:

  • низкокалорийная;
  • богата питательными веществами, в частности витамином С;
  • имеет большое количество пребиотической клетчатки.

Также сейчас довольно популярен напиток комбуча. Поэтому если и выбирать между газированными напитками в кафе, то лучше выбрать комбучу, ведь она:

  • имеет много пробиотиков;
  • содержит витамины В1, В6, В12 и С;
  • содержит полезные кислоты;
  • является антиоксидантом.

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