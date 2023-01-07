Вот какая пища должна быть в рационе человека: укрепляет иммунитет и устраняет воспаление
На состояние здоровья и самочувствие влияет некоторая пища, которая должна быть в рационе каждого человека. Речь идет о ферментированной пище, которая существенно укрепляет иммунитет и улучшает здоровье.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Что такое ферментированная пища
Эксперт говорит, что ферментированная пища - это сквашенные продукты, которые в процессе "трансформации", выделяют кислоты, снижающие уровень pH и изменяющие бактериальный баланс, то есть заселяют организм полезными бактериями.
Важно, что единственным условием является правильный процесс закваски. Поэтому не стоит путать процесс закваски и маринования.
В общем квашенина есть:
- источником пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков;
- улучшает работу ЖКТ;
- содержит много витаминов и микроэлементов;
- уменьшает рост вредных микроорганизмов;
- укрепляет иммунную систему;
- устраняет воспалительные процессы;
- уменьшает уровень холестерина.
По словам специалиста, всем известная квашеная капуста, дает такую пользу организму:
- низкокалорийная;
- богата питательными веществами, в частности витамином С;
- имеет большое количество пребиотической клетчатки.
Также сейчас довольно популярен напиток комбуча. Поэтому если и выбирать между газированными напитками в кафе, то лучше выбрать комбучу, ведь она:
- имеет много пробиотиков;
- содержит витамины В1, В6, В12 и С;
- содержит полезные кислоты;
- является антиоксидантом.
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