10 ознак того, що у вашого кота проблеми з зубами

Багато котів хоча б раз у житті стикаються з захворюваннями ротової порожнини. Про проблеми зі здоров'ям кота можуть свідчити прості ознаки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD.
Проблеми з зубами у котів дуже поширені та можуть мати серйозні наслідки. Для кішок зубні інфекції є однією з основних причин щорічного відвідування ветеринара.
На щастя, найпоширеніші форми цих захворювань можна запобігти або вилікувати за допомогою належної стоматологічної допомоги та моніторингу.
Поширені стоматологічні проблеми у кішок включають гінгівіт, захворювання пародонту та резорбцію зубів. Тому важливо, щоб ваша кішка проходила щорічний медичний огляд у ветеринара.
Ветеринар назвали симптоми стоматологічних проблем у котів:
Якщо зубний камінь вже утворився, його не можна видалити за допомогою ручного чищення.
Потрібно звернутися до спеціаліста з професійним стоматологічним обладнанням: ультразвуковим апаратом та анестезуючим засобом.
Спеціально розроблені корми можуть допомогти запобігти утворенню та протидіяти зубному нальоту та каменю. Корм, розроблений з особливою формою, щільністю та текстурою, допомагає зчищати зубний наліт під час процесу жування.
Якщо у котів випадають зуби, то варто дотримуватись таких порад:
Іноді кіт зуби втрачає внаслідок травми. В такому разі необхідно продезінфікувати ясна і почекати поки ранка заживе.
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