10 ознак того, що у вашого кота проблеми з зубами

Чому у котів виникають проблеми з зубами

Проблеми з зубами у котів дуже поширені та можуть мати серйозні наслідки. Для кішок зубні інфекції є однією з основних причин щорічного відвідування ветеринара.

На щастя, найпоширеніші форми цих захворювань можна запобігти або вилікувати за допомогою належної стоматологічної допомоги та моніторингу.

Поширені стоматологічні проблеми у кішок включають гінгівіт, захворювання пародонту та резорбцію зубів. Тому важливо, щоб ваша кішка проходила щорічний медичний огляд у ветеринара.

Список симптомів

Ветеринар назвали симптоми стоматологічних проблем у котів:

надмірна слинотеча

слина з відтінком крові

неприємний запах з рота

зубний камінь на зубах

скрекіт щелепою або зубами

випадання їжі з рота

утруднене ковтання

зниження або відсутність апетиту

втрата ваги

розхитаність або втрата зубів

Лікування

Якщо зубний камінь вже утворився, його не можна видалити за допомогою ручного чищення.

Потрібно звернутися до спеціаліста з професійним стоматологічним обладнанням: ультразвуковим апаратом та анестезуючим засобом.

Спеціально розроблені корми можуть допомогти запобігти утворенню та протидіяти зубному нальоту та каменю. Корм, розроблений з особливою формою, щільністю та текстурою, допомагає зчищати зубний наліт під час процесу жування.

Чому випадають зуби у котів

Якщо у котів випадають зуби, то варто дотримуватись таких порад:

оглянути пащу, щоб виявити запальний процес, карієс

змінити корм, вибравши продукцію іншого виробника. Крім того, не можна постійно давати тільки сухий корм

відвезти до ветеринарного лікаря

якщо проблема виникла, коли пухнастику виповнилося близько 4 місяців, то переживати не варто, оскільки у кошенят в цьому віці зуби змінюються

Іноді кіт зуби втрачає внаслідок травми. В такому разі необхідно продезінфікувати ясна і почекати поки ранка заживе.