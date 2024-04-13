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10 ознак того, що у вашого кота проблеми з зубами

Ветеринар назвала ознаки проблем з зубами у котів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато котів хоча б раз у житті стикаються з захворюваннями ротової порожнини. Про проблеми зі здоров'ям кота можуть свідчити прості ознаки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD.

Чому у котів виникають проблеми з зубами

Проблеми з зубами у котів дуже поширені та можуть мати серйозні наслідки. Для кішок зубні інфекції є однією з основних причин щорічного відвідування ветеринара.

На щастя, найпоширеніші форми цих захворювань можна запобігти або вилікувати за допомогою належної стоматологічної допомоги та моніторингу.

Поширені стоматологічні проблеми у кішок включають гінгівіт, захворювання пародонту та резорбцію зубів. Тому важливо, щоб ваша кішка проходила щорічний медичний огляд у ветеринара.

Список симптомів

Ветеринар  назвали симптоми стоматологічних проблем у котів:

  • надмірна слинотеча
  • слина з відтінком крові
  • неприємний запах з рота
  • зубний камінь на зубах
  • скрекіт щелепою або зубами
  • випадання їжі з рота
  • утруднене ковтання
  • зниження або відсутність апетиту
  • втрата ваги
  • розхитаність або втрата зубів

Лікування

Якщо зубний камінь вже утворився, його не можна видалити за допомогою ручного чищення.

Потрібно звернутися до спеціаліста з професійним стоматологічним обладнанням: ультразвуковим апаратом та анестезуючим засобом.

Спеціально розроблені корми можуть допомогти запобігти утворенню та протидіяти зубному нальоту та каменю. Корм, розроблений з особливою формою, щільністю та текстурою, допомагає зчищати зубний наліт під час процесу жування.

Чому випадають зуби у котів

Якщо у котів випадають зуби, то варто дотримуватись таких порад:

  • оглянути пащу, щоб виявити запальний процес, карієс
  • змінити корм, вибравши продукцію іншого виробника. Крім того, не можна постійно давати тільки сухий корм
  • відвезти до ветеринарного лікаря
  • якщо проблема виникла, коли пухнастику виповнилося близько 4 місяців, то переживати не варто, оскільки у кошенят в цьому віці зуби змінюються

Іноді кіт зуби втрачає внаслідок травми. В такому разі необхідно продезінфікувати ясна і почекати поки ранка заживе.

 

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