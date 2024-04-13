10 признаков того, что у вашего кота проблемы с зубами

Почему у кошек возникают проблемы с зубами

Проблемы с зубами у кошек очень распространены и могут иметь серьезные последствия. Для кошек зубные инфекции являются одной из основных причин ежегодного посещения ветеринара.

К счастью, самые распространенные формы этих заболеваний можно предотвратить или вылечить с помощью соответствующей стоматологической помощи и мониторинга.

Часто встречающиеся стоматологические проблемы у кошек включают гингивит, заболевания пародонта и резорбцию зубов. Поэтому важно, чтобы ваша кошка проходила ежегодный медицинский осмотр у ветеринара.

Список симптомов

Ветеринар назвали симптомы стоматологических проблем у кошек:

чрезмерное слюнотечение

слюна с оттенком крови

неприятный запах изо рта

зубной камень на зубах

стрекот челюстью или зубами

выпадение пищи изо рта

затрудненное глотание

снижение или отсутствие аппетита

потеря веса

расшатанность или потеря зубов

Лечение

Если зубной камень уже образовался, его нельзя удалить с помощью ручной чистки.

Следует обратиться к специалисту с профессиональным стоматологическим оборудованием: ультразвуковым аппаратом и анестезирующим средством.

Специально разработанные корма могут помочь предотвратить образование и противодействовать зубному налету и камню. Корм, разработанный с особой формой, плотностью и текстурой, помогает чистить зубной налет во время процесса жевания.

Почему выпадают зубы у кошек

Если у кошек выпадают зубы, то следует придерживаться следующие советы:

осмотреть пасть, чтобы выявить воспалительный процесс, кариес

сменить корм, выбрав продукцию другого производителя. Кроме того, нельзя постоянно давать только сухой корм

отвезти к ветеринарному врачу

если проблема возникла, когда пушистику исполнилось около 4 месяцев, то переживать не стоит, поскольку у котят в этом возрасте зубы меняются

Иногда кот зубы теряет в результате травмы. В таком случае необходимо продезинфицировать десну и подождать пока ранка заживет.