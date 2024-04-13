10 признаков того, что у вашего кота проблемы с зубами

Многие кошки хотя бы раз в жизни сталкиваются с заболеваниями полости рта. О проблемах со здоровьем кота могут свидетельствовать простые признаки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Проблемы с зубами у кошек очень распространены и могут иметь серьезные последствия. Для кошек зубные инфекции являются одной из основных причин ежегодного посещения ветеринара.
К счастью, самые распространенные формы этих заболеваний можно предотвратить или вылечить с помощью соответствующей стоматологической помощи и мониторинга.
Часто встречающиеся стоматологические проблемы у кошек включают гингивит, заболевания пародонта и резорбцию зубов. Поэтому важно, чтобы ваша кошка проходила ежегодный медицинский осмотр у ветеринара.
Ветеринар назвали симптомы стоматологических проблем у кошек:
Если зубной камень уже образовался, его нельзя удалить с помощью ручной чистки.
Следует обратиться к специалисту с профессиональным стоматологическим оборудованием: ультразвуковым аппаратом и анестезирующим средством.
Специально разработанные корма могут помочь предотвратить образование и противодействовать зубному налету и камню. Корм, разработанный с особой формой, плотностью и текстурой, помогает чистить зубной налет во время процесса жевания.
Если у кошек выпадают зубы, то следует придерживаться следующие советы:
Иногда кот зубы теряет в результате травмы. В таком случае необходимо продезинфицировать десну и подождать пока ранка заживет.
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