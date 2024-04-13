10 ознак того, що у вашого кота проблеми з зубами
Багато котів хоча б раз у житті стикаються з захворюваннями ротової порожнини. Про проблеми зі здоров'ям кота можуть свідчити прості ознаки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD.
Чому у котів виникають проблеми з зубами
Проблеми з зубами у котів дуже поширені та можуть мати серйозні наслідки. Для кішок зубні інфекції є однією з основних причин щорічного відвідування ветеринара.
На щастя, найпоширеніші форми цих захворювань можна запобігти або вилікувати за допомогою належної стоматологічної допомоги та моніторингу.
Поширені стоматологічні проблеми у кішок включають гінгівіт, захворювання пародонту та резорбцію зубів. Тому важливо, щоб ваша кішка проходила щорічний медичний огляд у ветеринара.
Список симптомів
Ветеринар Баррі Моррісон назвали симптоми стоматологічних проблем у котів:
- надмірна слинотеча
- слина з відтінком крові
- неприємний запах з рота
- зубний камінь на зубах
- скрекіт щелепою або зубами
- випадання їжі з рота
- утруднене ковтання
- зниження або відсутність апетиту
- втрата ваги
- розхитаність або втрата зубів
Лікування
Якщо зубний камінь вже утворився, його не можна видалити за допомогою ручного чищення.
Потрібно звернутися до спеціаліста з професійним стоматологічним обладнанням: ультразвуковим апаратом та анестезуючим засобом.
Спеціально розроблені корми можуть допомогти запобігти утворенню та протидіяти зубному нальоту та каменю. Корм, розроблений з особливою формою, щільністю та текстурою, допомагає зчищати зубний наліт під час процесу жування.
Чому випадають зуби у котів
Якщо у котів випадають зуби, то варто дотримуватись таких порад:
- оглянути пащу, щоб виявити запальний процес, карієс
- змінити корм, вибравши продукцію іншого виробника. Крім того, не можна постійно давати тільки сухий корм
- відвезти до ветеринарного лікаря
- якщо проблема виникла, коли пухнастику виповнилося близько 4 місяців, то переживати не варто, оскільки у кошенят в цьому віці зуби змінюються
Іноді кіт зуби втрачає внаслідок травми. В такому разі необхідно продезінфікувати ясна і почекати поки ранка заживе.
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