10 признаков того, что у вашего кота проблемы с зубами
Многие кошки хотя бы раз в жизни сталкиваются с заболеваниями полости рта. О проблемах со здоровьем кота могут свидетельствовать простые признаки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Почему у кошек возникают проблемы с зубами
Проблемы с зубами у кошек очень распространены и могут иметь серьезные последствия. Для кошек зубные инфекции являются одной из основных причин ежегодного посещения ветеринара.
К счастью, самые распространенные формы этих заболеваний можно предотвратить или вылечить с помощью соответствующей стоматологической помощи и мониторинга.
Часто встречающиеся стоматологические проблемы у кошек включают гингивит, заболевания пародонта и резорбцию зубов. Поэтому важно, чтобы ваша кошка проходила ежегодный медицинский осмотр у ветеринара.
Список симптомов
Ветеринар Барри Моррисон назвали симптомы стоматологических проблем у кошек:
- чрезмерное слюнотечение
- слюна с оттенком крови
- неприятный запах изо рта
- зубной камень на зубах
- стрекот челюстью или зубами
- выпадение пищи изо рта
- затрудненное глотание
- снижение или отсутствие аппетита
- потеря веса
- расшатанность или потеря зубов
Лечение
Если зубной камень уже образовался, его нельзя удалить с помощью ручной чистки.
Следует обратиться к специалисту с профессиональным стоматологическим оборудованием: ультразвуковым аппаратом и анестезирующим средством.
Специально разработанные корма могут помочь предотвратить образование и противодействовать зубному налету и камню. Корм, разработанный с особой формой, плотностью и текстурой, помогает чистить зубной налет во время процесса жевания.
Почему выпадают зубы у кошек
Если у кошек выпадают зубы, то следует придерживаться следующие советы:
- осмотреть пасть, чтобы выявить воспалительный процесс, кариес
- сменить корм, выбрав продукцию другого производителя. Кроме того, нельзя постоянно давать только сухой корм
- отвезти к ветеринарному врачу
- если проблема возникла, когда пушистику исполнилось около 4 месяцев, то переживать не стоит, поскольку у котят в этом возрасте зубы меняются
Иногда кот зубы теряет в результате травмы. В таком случае необходимо продезинфицировать десну и подождать пока ранка заживет.
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