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10 признаков того, что у вашего кота проблемы с зубами

Суббота 13 апреля 2024 11:25
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10 признаков того, что у вашего кота проблемы с зубами Ветеринар назвала признаки проблем с зубами у кошек (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие кошки хотя бы раз в жизни сталкиваются с заболеваниями полости рта. О проблемах со здоровьем кота могут свидетельствовать простые признаки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.

Почему у кошек возникают проблемы с зубами

Проблемы с зубами у кошек очень распространены и могут иметь серьезные последствия. Для кошек зубные инфекции являются одной из основных причин ежегодного посещения ветеринара.

К счастью, самые распространенные формы этих заболеваний можно предотвратить или вылечить с помощью соответствующей стоматологической помощи и мониторинга.

Часто встречающиеся стоматологические проблемы у кошек включают гингивит, заболевания пародонта и резорбцию зубов. Поэтому важно, чтобы ваша кошка проходила ежегодный медицинский осмотр у ветеринара.

Список симптомов

Ветеринар Барри Моррисон назвали симптомы стоматологических проблем у кошек:

  • чрезмерное слюнотечение
  • слюна с оттенком крови
  • неприятный запах изо рта
  • зубной камень на зубах
  • стрекот челюстью или зубами
  • выпадение пищи изо рта
  • затрудненное глотание
  • снижение или отсутствие аппетита
  • потеря веса
  • расшатанность или потеря зубов

Лечение

Если зубной камень уже образовался, его нельзя удалить с помощью ручной чистки.

Следует обратиться к специалисту с профессиональным стоматологическим оборудованием: ультразвуковым аппаратом и анестезирующим средством.

Специально разработанные корма могут помочь предотвратить образование и противодействовать зубному налету и камню. Корм, разработанный с особой формой, плотностью и текстурой, помогает чистить зубной налет во время процесса жевания.

Почему выпадают зубы у кошек

Если у кошек выпадают зубы, то следует придерживаться следующие советы:

  • осмотреть пасть, чтобы выявить воспалительный процесс, кариес
  • сменить корм, выбрав продукцию другого производителя. Кроме того, нельзя постоянно давать только сухой корм
  • отвезти к ветеринарному врачу
  • если проблема возникла, когда пушистику исполнилось около 4 месяцев, то переживать не стоит, поскольку у котят в этом возрасте зубы меняются

Иногда кот зубы теряет в результате травмы. В таком случае необходимо продезинфицировать десну и подождать пока ранка заживет.

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