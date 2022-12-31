Ось як швидко позбутися запаху смаженої риби: просто киньте це в олію

Як позбутися запаху риби

Якщо ви вже посмажили рибу, то є кілька способів, які допоможуть швидко позбутися запахів у будинку.

Використайте білий оцет

Щоб цей інгредієнт ефективно поглинав неприємні запахи смаження, просто нагрійте або закип’ятіть оцет у каструлі, не накриваючи кришкою, протягом 6 хвилин. Пара позбавить вашу кухню від неприємного запаху смаженої риби.

Лимон і гвоздика

У поєднанні ці два інгредієнти ефективно позбуваються від стійких запахів. У каструлю потрібно налити трохи води, додати лимонний сік і 3 гвоздики. Далі все закип’ятити, не накриваючи каструлю.

Харчова сода

Щоб позбутися запаху сирої риби у кухонній раковині, допоможе звичайна харчова сода. Просто використовуйте його у вигляді пасти, змішавши чашку харчової соди з невеликою кількістю води. Потім нанесіть цю суміш на раковину, протираючи губкою. Це допоможе усунути неприємні запахи.

Як запобігти запаху риби під час смаження

Гілочка петрушки

Під час смаження риби в олію потрібно кинути гілочку петрушки. Таким чином, запах концентрується на петрушці і не поширюється по всьому будинку. Також цей спосіб зменшує розбризкування олії.

Ваніль

Якщо занурити стручок ванілі в олію, то він поглине запах смаження.