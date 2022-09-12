Чем заменить масло во время жарки блюд: полезные лайфхаки
Бывают ситуации, когда нужно быстро приготовить ужин, а масла нет дома. Нет необходимости сразу идти в магазин, ведь этот продукт можно легко заменить.
Чем можно заменить масло - читайте ниже.
Поможет пергаментная бумага
Эту хитрость используют хозяйки, которые не имеют возможности приобрести качественную сковороду, а хочется вкусно готовить. Благодаря пергаментной бумаге, блюдо не станет прилипать даже к старой посуде.
Также при таком способе приготовления в масле или других жирах необходимости нет.
В частности, нужно просто вырезать пергамент, диаметр которого будет немного меньше, чем дно сковороды. Далее на него стоит просто положить блюдо и готовить.
Обычная вода
Такой способ будет больше напоминать тушение, чем жарку. Но в безвыходной ситуации такой способ может спасти.
Нужно просто влить небольшое количество воды, дождаться нагрева сковороды и отправить продукты жариться. При необходимости воду нужно будет добавлять.
Соевый соус или томатная паста
Если у вас закончилось масло на кухне, то самое время поэкспериментировать.
Вместо масла можно смело добавлять натуральную томатную пасту или качественный соевый соус.
В результате даже самое обычное блюдо получится оригинальным и интересным.
Сливочное масло
Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, Е и K2. Также оно богато на уникальные жирные кислоты - линоленовую и бутиратовую. Эти кислоты укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ.
Единственная проблема со сливочным маслом - это то, что при высоких температурах оно начинает подгорать. Это связано с тем, что оно содержит частицы белка и сахара.
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