ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чем заменить масло во время жарки блюд: полезные лайфхаки

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 20:23
Чем заменить масло во время жарки блюд: полезные лайфхаки Чем можно заменить масло во время жарки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают ситуации, когда нужно быстро приготовить ужин, а масла нет дома. Нет необходимости сразу идти в магазин, ведь этот продукт можно легко заменить.

Чем можно заменить масло - читайте ниже.

Поможет пергаментная бумага

Эту хитрость используют хозяйки, которые не имеют возможности приобрести качественную сковороду, а хочется вкусно готовить. Благодаря пергаментной бумаге, блюдо не станет прилипать даже к старой посуде.

Также при таком способе приготовления в масле или других жирах необходимости нет.

В частности, нужно просто вырезать пергамент, диаметр которого будет немного меньше, чем дно сковороды. Далее на него стоит просто положить блюдо и готовить.

Обычная вода

Такой способ будет больше напоминать тушение, чем жарку. Но в безвыходной ситуации такой способ может спасти.

Нужно просто влить небольшое количество воды, дождаться нагрева сковороды и отправить продукты жариться. При необходимости воду нужно будет добавлять.

Соевый соус или томатная паста

Если у вас закончилось масло на кухне, то самое время поэкспериментировать.

Вместо масла можно смело добавлять натуральную томатную пасту или качественный соевый соус.

В результате даже самое обычное блюдо получится оригинальным и интересным.

Сливочное масло

Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, Е и K2. Также оно богато на уникальные жирные кислоты - линоленовую и бутиратовую. Эти кислоты укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ.

Единственная проблема со сливочным маслом - это то, что при высоких температурах оно начинает подгорать. Это связано с тем, что оно содержит частицы белка и сахара.

Ранее мы сообщали, на каком масле полезнее всего жарить мясо, а на каком яйца.

Также врачи назвали лучшее масло для жарки блюд.

Читайте РБК-Украина в Google News
масло
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь